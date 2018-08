Ahnataler Gastronomen waren bei TV-Hit "Mein Lokal, dein Lokal" dabei 

Ahnatal. Fünf Köche aus Kassel und Umgebung kochen im Kabel eins-Format "Mein Lokal, dein Lokal" in dieser Woche um die Wette. Für den Rinklin Weidengarten stand der Spaß im Vordergrund.

Ein Restaurant in einem Gartencenter – da staunten TV-Koch Mike Süsser und die Mitstreiter in der Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ beim Dreh in Ahnatal nicht schlecht. Mit Gastronomen aus der Kasseler Region kochen Christine Rinklin und Horst Riemann in dieser Woche in der TV-Show um die Wette.

Alles begann mit einem Anruf von Kabel eins im März. Am Telefon Hannah Rinklin, die Tochter des Gastronomie-Paares. „Sie sagte spontan zu“, schildert Riemann, Koch des Weidengartens. Zur Überraschung der Eltern, doch die waren von der Idee schnell angetan. Und bereuen es auch heute nicht. „Die Gruppe war super, das Drehen hat total Spaß gemacht“, blickt Rinklin auf die Woche zurück. Die drei Kamerateams um sie herum wären schnell vergessen gewesen. „So schnell, dass man am Ende des Drehtages gehofft hat, nichts Falsches gesagt zu haben“, scherzt Rinklin. Trotz allem Spaß sei die Woche auch anstrengend gewesen. „Es war ja absolutes Neuland für uns“, so die Leiterin des Garten-Restaurants. Gedreht wurde den ganzen Tag, über 100 Stunden Filmmaterial kamen pro Tag zusammen. Dennoch würde sie jederzeit wieder mitmachen.

Wie der Rinklin Weidengarten abgeschnitten hat? „Ich denke, wir konnten vor allem mit unserer Location punkten“, schätzt Rinklin die eigenen Chancen kurz vor der Ausstrahlung am Mittwoch ein. Tatsächlich ist das Restaraunt mit dem Gartenzentrum und anliegendem Garten wohl einzigartig. Neben der Location galt es natürlich auch mit dem Essen zu punkten. Der Weidengarten schreibt sich bürgerlich-deutsche und tischte Auberginenkroketten, Schmandschnitzel, Schweinefilet im Speckmantel, Lammlachs mit Cranberry-Kruste auf. Ganz zufrieden mit dem Essen ist Rinklin im Nachhinein nicht: „Wir hatten schon ein paar Fehler drin“. Was auch dem Stress geschuldet gewesen sei. Denn außer den vier Gastronomie-Kollegen galt es, nebenbei 40 Gäste zu bewirten. „Was der Zuschauer so natürlich nicht sieht.“ Wer gewonnen hat, weiß Rinklin, darf es aber nicht verraten. „Viel wichtiger als die erzielten Punkte ist es mir, so rüberzukommen, wie ich bin“. Während ihr Mann nur am Drehtag im Weidengarten zu sehen ist, übernahm Rinklin während der Woche die Aufgabe der Kritikerin, besuchte die anderen Kasseler Lokale und stand durchgehend vor der Kamera.

+ Verfolgten mit Spaß die Fernsehausstrahlung im Weidengarten: Freunde, Gäste und Verwandte . © Christopher Hess

Wie die Ahnataler Gastronomen tatsächlich wirkten, sahen sie bei der Ausstrahlung am Mittwochabend dann selbst zum ersten Mal. Die Anspannung war schnell verflogen. „Ich bin voll zufrieden“, sagt Horst Riemann in einer Werbepause. Vor allem seine gemütliche, langsam wirkende Art nimmt nicht nur TV-Koch Mike Süsser aufs Korn, sondern sorgt auch bei den zahlreich erschienen Gästen zum Public Viewing im Weidengarten für gute Stimmung. Sogar Verwandte aus München waren angereist, um die kochende Familie im TV zu sehen. Auch Bürgermeister Michael Aufenanger ließ sich das Rudelgucken nicht entgehen. Am Ende waren es 31 Punkte, die der Weidengarten erzielte. Zwar nicht der Sieg, doch die Zufriedenheit stand den Gastronomen ins Gesicht geschrieben.

Nächster Sendetermin auf Kabel eins: Freitag, 10. August, 17.55 Uhr im Restaurant „Die Reblaus“ in Hann. Münden.