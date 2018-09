Am Sonntag wird in Fuldatal ein neuer Bürgermeister gewählt – CDU und SPD stellen Kandidaten

Sie wollen in den kommenden sechs Jahren die Geschäfte in Fuldatal leiten: Stefanie Roß-Stabernack geht als Herausforderin für die SPD ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Karsten Schreiber (CDU) ist seit sechs Jahren der amtierende Bürgermeister.

Fuldatal. Nach sechs Jahren ist es wieder soweit: Die Fuldataler Bürger dürfen bestimmen, wer in den kommenden sechs Jahren die Geschäfte im Rathaus leitet.

Zur Wahl stehen am Sonntag, 9. September, der amtierende Bürgermeister Karsten Schreiber von der CDU sowie die Herausforderin von der SPD, Stefanie Roß-Stabernack.

Insgesamt dürfen von den knapp 12.500 Einwohnern 9944 Wahlberechtigte am Sonntag ihre Stimme abgeben. Bei der Wahl vor sechs Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 56,1 Prozent. Damals machte Karsten Schreiber (CDU) mit 64,2 Prozent das Rennen vor Klaus Exner von der SPD mit 35,8 Prozent der Stimmen.

Ihre Stimme abgeben können die Wahlberechtigten der 14 Wahlbezirke an sechs Orten in Fuldatal: Die Wähler der Wahlbezirke 1-4 können im Fuldataler Forum in Ihringshausen (Niedervellmarsche Str. 3) ihr Kreuz machen. Das Wahllokal der Bezirke 5 und 6 befindet sich im Haus der Begegnung in Simmershausen (Teichstraße 8), der Wahlbezirk 7 wählt im Dorfgemeinschaftshaus in Wilhelmshausen (Schlesierstraße 4), der Wahlbezirk 8 im Dorfgemeinschaftshaus Knickhagen (Erlenbuschstr. 1) und der Wahlbezirk 9 im Dorfgemeinschaftshaus Wahnhausen (Hinter den Zäunen 13). Die Wähler der Wahlbezirke 10 und 11 können ihr Kreuz in der Sporthalle Rothwesten (Rudolf-Harbig-Straße 12) machen.

Bereits 1200 Briefwähler

Wie bei Wahlen üblich, öffnen die Wahllokale am Sonntag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr.

An die elf Wahlbezirke schließen sich drei Briefwahlbezirke an. Briefwahlunterlagen können noch bis Mitternacht vom 5. auf den 6. September per Online-Antrag auf Fuldatal.de beantragt werden. Das Wahlbüro ist am Freitag, 7. September, bis 18 Uhr besetzt und am Samstag, 8. September, bis einschließlich 12 Uhr. Bis einschließlich Montagabend hatten nach Angaben von Sebastian Schüssler, Sachbearbeiter für Ordnung, Verkehr und Wahlen, bereits circa 1200 Wähler ihre Stimme per Brief abgegeben.

Am Wahltag werden 78 Wahlhelfer im Einsatz sein, sechs pro Bezirk, darunter Rathaus-Mitarbeiter, Freiwillige sowie die von den Parteien vorgeschlagenen Helfer, erklärt Schüssler.

Die Gemeinde Fuldatal lädt alle Interessierten ein, am Sonntag ab 18 Uhr im Foyer des Rathauses gemeinsam den Ausgang des Wahltags zu beobachten. Auch von zu Hause aus kann man laut Schüssler aktuell die Zahlen verfolgen. Auf der Webseite www.fuldatal.de unter dem Reiter Wahlen werden die Ergebnisse online gestellt, sobald ein Wahlbezirk ausgezählt ist.

Aktuelle Informationen zur Wahl in Fuldatal gibt es am Sonntagabend auch auf hna.de. Tagsüber berichten wir über den Verlauf der Wahl auf Kassel-Live.