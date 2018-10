Bangen vor der Afrikanischen Schweinepest im Landkreis Kassel

Wildschweine sind seit Kurzem auch in Belgien von der Afrikanischen Schweinepest bedroht: Experten im Landkreis Kassel sind weiterhin in Alarmbereitschaft.

Kreis Kassel. Die Afrikanische Schweinepest (ASP) breitet sich in den Wildschweinbeständen vieler Regionen Polen und Tschechien immer weiter aus. Zudem ist mittlerweile Belgien betroffen.

Dort gab es kürzlich einen Fall rund 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt Deutschland ist also eingekesselt. Das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit stuft das Einfuhrrisiko weiterhin als hoch ein. Doch wie sehen die Experten vor Ort die Gefahr? Wir haben beim Landkreis Kassel, dem Kreisjagdverein und dem Kreisbauernverband nachgefragt.

Landkreis Kassel

Es sei nie wirklich Ruhe eingekehrt rund um das Thema, sagt Kreissprecher Harald Kühlborn. Weder beim Fachbereich Veterinärwesen, noch beim Verbraucherschutz oder bei allen für das Thema Tierseuchen zuständigen Behörden. „Wir haben die Entwicklung der Afrikanischen Schweinepest intensiv im Blick gehabt und waren deshalb auch unabhängig von dem Fall in Belgien in erhöhter Alarmbereitschaft.“ Im Landkreis stehen die Zeichen auf Prävention: „Es gibt mehrsprachige Hinweise, dass der Hauptübertragungsweg der Schweinepest, nämlich über ASP-kontaminierte Speisereste, die von Wildschweinen gefressen werden, weiter besteht“, erklärt Kühlborn.

Landwirtschaftliche Betriebe, die Schweine halten, seien darauf hingewiesen worden, sich an Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneverordnung zu halten. Auch Jäger haben laut Kühlborn klare Vorgaben: Sie müssen „verendet aufgefundene Wildschweine dem Veterinäramt anzeigen, damit sie untersucht werden können.“ Um den Jägern im Fall eines ASP-Ausbruchs entgegenzukommen, wurde vom Kreistag die Trichinengebühr 16,84 Euro erlassen. Damit wurde bei jedem gefundenen Tier eine Untersuchung nach einer Fadenwurmart bezahlt.

Kreisjagdverein

„Die Schweinepest kann jeden Tag kommen“, sagt Erhardt Rüsseler, Pressesprecher des Kreisjagdvereins Hofgeismar. An Entspannung sei also nicht zu denken: „Wir machen uns nicht verrückt, bleiben aber in Wartestellung und stehen Gewehr bei Fuß“, erläutert er. Problematisch sehe er die Tatsache, dass im Laufe des Frühjahrs und Sommers weniger Schwarzwild geschossen werden konnte. „Wegen der anhaltenden Trockenheit haben sich die Tiere in den Wald zurückgezogen, sodass wir schwerer an sie herankamen“, sagt Rüsseler. Dadurch könne sich die Seuche bei einem Ausbruch auch durch die Wildschweine schneller verbreiten. Es gibt aber Hoffnung durch den Herbst: „Da kommen die Tiere wieder raus aus dem Wald, sodass wir sie besser erlegen können.“ Auch gebe es vermehrt Drückjagden im Wald. So verringere man das Verbreitungsrisiko.

Kreisbauernverband

„Wir sind sehr besorgt über den Fall der ASP in Belgien“, sagt Reinhard Schulte-Ebbert, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Kassel. Dadurch dass die Seuche zuletzt in Polen und Tschechien grassierte und jetzt in Belgien, werde deutlich, dass auch hohe Sicherheitsvorkehrungen keine Garantie für umfassenden Schutz vor der ASP sind. „Der Mensch bleibt der höhere Risikofaktor“, so Schulte-Ebbert. „Wir tun deshalb alles, um weiterhin für die Risiken zu sensibilisieren.“ Darunter fallen nicht nur die Landwirte, die immer wieder an Hygienevorschriften erinnert würden. Auch mit den zuständigen Behörden und Gemeinden sei man weiter im Gespräch. Schließlich hätte ein Ausbruch der Seuche nicht nur für Landwirte katastrophale Auswirkungen.

Das sagt das Institut

„Das Risiko einer Ausbreitung nach Deutschland ist weiterhin hoch, zumal die Seuche jetzt auch von Westen zu uns kommen kann“, sagt Elke Reinking, Pressesprecherin des Friedrich-Löffler-Instituts. „Der jüngste Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Belgien zeigt zudem, dass der Mensch die größte Rolle in der Verbreitung spielt.“ Schließlich sei das Virus – wahrscheinlich aus Unachtsamkeit – über mehrere hundert Kilometer eingeschleppt worden. So sei die Verbreitung der Seuche absolut unberechenbar, da sie theoretisch überall dort ausbrechen kann, wo Menschen sich bewegen. „Das kann in Koblenz sein, nah an der belgischen Grenze, oder aber auch bei Ihnen im Landkreis Kassel.“