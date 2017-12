A44-Sperrung als "Katastrophenfall": Erste Folgen in der Region

Kassel. Seit Donnerstagnachmittag ist die Autobahn 44 zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Westkreuz Kassel gesperrt. Diese Folgen hat die Sperrung für Kreis und Stadt Kassel.

Auto- und Lkw-Fahrer suchen sich nach der Sperrung der A44 mehrere Schleichwege, um zur A7 zu kommen. Besonders betroffen von dem Verkehrsstrom sind die Stadt Baunatal und die Gemeinde Schauenburg. Aber auch nach Kassel hinein wälzt sich der Verkehr. Zahlreiche Lkw-Fahrer nutzen die Rasenallee, die Holländische Straße und die Druseltalstraße.

Derzeit findet an der gesperrten Brücke nahe dem Westkreuz Kassel eine Besprechung von Behördenvertretern und einem Statiker statt. Dabei soll geklärt werden, wann die beschädigte Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

In Baunatal und Schauenburg

In Baunatal und in Schauenburg drehte sich teilweise in der Nacht zu Freitag schon kein Rad mehr. Zahlreiche Lkw-Fahrer bogen von der A 44 bei Kassel-Wilhelmshöhe kommend Richtung Baunatal ab, um bei Baunatal-Mitte wieder auf die A 49 zu kommen. „Wir haben die Feuerwehr in Alarmbereitschaft gesetzt“, berichtet Baunatals Bürgermeister Manfred Schaub. „Passiert ist nichts, aber alle Straße waren verstopft.“ Der Bürgermeister bezeichnet die Situation für die Stadt Baunatal bereits jetzt als „Katastrophenfall“.

„In Breitenbach ging nichts mehr vor und zurück“, sagt Schauenburgs Bürgermeister Michael Plätzer zur aktuellen Situation. Die Verkehrsteilnehmer seien von Ehlen in Richtung Schauenburg gefahren. Von dort wollten sie weiter nach Baunatal abbiegen. „Baunatal steht voll. Wir stehen voll“, sagt Plätzer weiter. Schauenburgs Bürgermeister war gestern sowieso im Verkehrsministerium in Wiesbaden, weil sich die Verkehrssituation in der Gemeinde aufgrund der Stausituation auf der A 44 schon erheblich zugespitzt hatte. „Mit dem jetzigen Problem hat sich das noch potenziert.“

In Kassel

Ein Lkw am anderen zwängte sich in der Nacht zu Freitag über die Tulpenallee und am Schloss Wilhelmshöhe vorbei in die Stadt Kassel hinein. Wegen der geringen Fahrbahnbreite der kurvenreichen Straße wurde manch ein entgegenkommender Autofahrer in Richtung der Bankette gedrängt. Auch am Freitagmorgen kamen noch vereinzelt Lastwagen über die Rasenallee gerollt. Die Fahrer bogen dann entweder schon an der Ahnatalstraße in den Stadtteil Harleshausen ab. Oder sie fuhren – wie am Abend zuvor – vorbei an der Montessorischule über die Tulpenallee durch den Bergpark Wilhelmshöhe.

Wir berichten weiter über die Folgen der A44-Sperrung in der Region, weitere Informationen folgen.