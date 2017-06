Abbau von Überstunden: Wieder Schließtag bei VW

Baunatal. Eine Reihe von Beschäftigten im VW-Werk Kassel in Baunatal ist derzeit von einzelnen Schließtagen betroffen. Der nächste ist geplant für Freitag, 16. Juni.

Laut Werksprecher Heiko Hillwig werden die Brückentage dazu genutzt, Arbeitszeitkonten abzubauen, damit senke man letztlich Personalkosten. Einen Schließtag habe es kürzlich schon nach Himmelfahrt gegeben, so der Sprecher.

Auch Betriebsratschef Carsten Bätzold betont, dass die Schließtage nicht aufgrund einer Flaute in der Produktion zustande kommen. Unter anderem gebe es Umstrukturierungen in einigen Abteilungen. „Wir rüsten ein, zwei Produkte in der Montage um“, erläutert Bätzold.

Betroffen sind laut Hillwig Mitarbeiter quer durch alle Abteilungen. Maximal würden an der Aktion maximal 1200 Mitarbeiter beteiligt, so Hillwig. Die tatsächliche Zahl der Beschäftigten, die frei haben, liege aber deutlich niedriger, weil die Auftragslage in vielen Bereichen so gut sei, dort werde auch gearbeitet. Laut Hillwig sind derzeit keine weiteren Schließtage in Baunatal geplant.

