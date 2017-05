ADAC-Oldtimer-Ausfahrt: Edles Blech unterwegs

Baunatal. Hochglänzende Karossen und betörende Klänge historischer Motoren – am Samstag kamen Freunde historischer Fahrzeuge auf dem Europaplatz und dem Stadthallen-Parkdeck voll auf ihre Kosten.

Rund 120 Fahrzeuge, darunter auch Motorräder, starteten von dort am Morgen zur 22. Internationalen ADAC Oldtimerfahrt von Baunatal nach Bad Wildungen.

Für den Auftritt hatten die Autoliebhaber ihre Schätzchen auf Hochglanz poliert. So wie Melanie Diehl-Meyer aus Gudensberg, die mit ihrem Käfer (Baujahr 1979) gekommen war. „Wir sind die zweiten Besitzer des Wagens und gehen davon aus, dass der Kilometerstand von 37 000 Kilometer original ist“, sagte die 42-Jährige stolz. Michael Völlmar (51) aus Großenritte war mit seinen Kindern David (16) und Anna (17) sowie Laura Günther (17) mit von der Partie. Der Oldtimerfreund war mit einem Ford Custom (Baujahr 1949) am Start.

Bevor es losging, wurden die Old- und Youngtimer aus den Jahren 1930 bis 1992 auf dem Europaplatz von einem Streckensprecher vorgestellt und dann im Minutentakt auf den 150 Kilometer langen Weg geschickt. Dieser ging bis zum Diemelsee, von dort aus nach Willingen und endete am Nachmittag in Bad Wildungen.