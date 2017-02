Arbeitsunfall in Altenbauna: Arbeiter verunglückte in Kanalschacht

Baunatal. Bei Abdichtarbeiten hatte ein Bauarbeiter am Donnerstag in Altenbauna einen schweren Unfall. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Mann aus dem Schacht befreien.

Gegen 8.45 Uhr sei es laut Polizeisprecher Matthias Mänz zu dem Unfall im Lohweg gekommen. Der 45-jährige Kanalbauarbeiter aus Zierenberg hatte ein Druckkissen aufgeblasen, dabei sei es abgerutscht und er zog sich schwere Verletzungen am Bein zu. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei nach dem sofortigen Eintreffen des Rettungsdienstes, die Notärztin zur Erstversorgung in den Schacht hinabgestiegen. Mit einem Dreibein und einem sogenannten Rollgliss wurde die verletzte Person behutsam aus dem Kanalschacht befreit und weiter im Rettungswagen versorgt, bevor dieser ihn in ein Kasseler Klinikum brachte. Vorsorglich war auch ein Feuerwehrkamerad mit Atemschutz einsatzbereit, falls während der Rettungsaktion sich plötzlich Gase im Schacht bilden würden.

Der Bauarbeiter wurde danach sofort in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten war auch noch ein Kollege des Verletzten mit im Schacht, welcher mit dem Verletzten im Schacht arbeitete und ihn vor Eintreffen der Einsatzkräfte und während der gesamten Rettungsaktion bei ihm weilte.

Nach zwei Stunden war somit der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Auch das Kriseninterventionsteam des DRK Kassel-Wolfhagen wurde gerufen und betreute das Unfallopfer sowie den Kollegen.

Der Unfall hatte sich direkt vor der Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Haus ereignet. Weil die Kinder den gesamten Ablauf mit aufmerksamen Augen verfolgt hatten, besuchten Stadtbrandinspektor Ralf Seitz und Altenbaunas Wehrführer Heiko Wicke dann die Kinder und erklärten den Unfall. Nun ermittelt das Amt für Arbeitssicherheit. Weil es sich um einen Arbeitsunfall mit ungeklärter Ursache handelt, wurden Vertreter des Amtes von der Polizei zur Einsatzstelle beordert. (cge)