Traurige Nachricht aus Baunatal: Bürgermeister Manfred Schaub ist tot

Baunatal. Baunatals Bürgermeister Manfred Schaub ist am Sonntag überraschend im Alter von 60 Jahren gestorben. Das wurde am Abend bekannt.

Baunatals Stadtverordnetenvorsteher Peter Lutze bestätigte die Meldung. "Wir sind tief erschrocken und unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Eltern", sagte er am Abend.

Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.

Die SPD will sich am Sonntag ausführlich äußern.

Bürgermeister seit 13 Jahren

Manfred Schaub war seit 2005 Bürgermeister in Baunatal. Zudem war er tätig als Sportpolitischer Sprecher der Bundes-SPD, Bezirksvorsitzender der SPD Hessen-Nord und Stellvertretender Vorsitzender der SPD-Hessen.

Geboren wurde Schaub 1957 in Altenbauna. Nach seinem Abitur am Oberstufengymnasium in Kassel-Oberzwehren machte er eine Beamtenausbildung bei der Stadtverwaltung Baunatal, wo er von 1976 bis 1991 tätig war. Schaub war von 1991 bis 1995 persönlicher Referent der Hessischen Minister des Inneren und für Europaangelegenheiten, Dr. Herbert Günther bzw. Gerhard Bökel, von 1995 bis 2005 Mitglied des Hessischen Landtags und von 1999 bis 2003 Parlarmentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion.

Der Baunataler war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Baunatal-Kirchbauna.

Unter diesem Artikel geben wir lediglich Kondolenzbeiträge in den Kommentaren frei.