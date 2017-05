Diebe wollten Geräte aus Baunataler Werkstätten stehlen

Baunatal. Zwei Männer im Alter von 34 und 58 Jahren ertappte die Polizei nach einem Diebstahl am Sonntagabend im Bereich des Geländes der Baunataler Diakonie Kassel in Baunatal.

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner wollten die Unbekannten Fernseher, Computer und Monitore vom Grundstück der Werkstätten schaffen.Einem Zeugen waren die Täter auf dem Areal an der Kirchbaunaer Straße aufgefallen. Dieser alarmierte die Polizei. Beamte des Baunataler Polizeireviers Süd-West trafen etwas später am Tatort ein. Nach kurzer Verfolgung konnten sie die Unbekannten festnehmen. Die gestohlenen Gerätte hatten sie schon am Zaun zum Abtransport bereitgestellt.

Bei der Durchsuchung des 58-Jährigen fanden die Beamten außerdem zwei gefälschte 50-Euro-Scheine. Diese wiesen keine Hologramme, Silberfäden und Wasserzeichen auf. Die mutmaßlichen Täter äußerten sich laut Werner allerdings nicht zu den Vorwürfen des Diebstahls und der Geldfälschung.

