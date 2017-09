3. HNA Wiesn vom 20. bis 22. September 2018: Jetzt schon Tickets sichern

Mit dabei sind Micki Krause, Tim Toupet und Reiner Irrsinn

Mit ihnen wird unter anderem die HNA Wiesn 2018 gefeiert: Micki Krause, Tim Toupet und dem DJ Chaos-Team. Auch Reiner Irrsinn wird wieder dabei sein.

Baunatal. An diesem Wochenende wird die HNA Wiesn in Baunatal gefeiert - und auch der Termin für 2018 steht schon fest. Bereits zum dritten Mal lädt die HNA dann zur Wiesn-Gaudi zur Knallhütte ein. Unter anderem werden Micki Krause, Tim Toupet und das DJ Chaos-Team auftreten. Der Vorverkauf beginnt bereits am 22. September 2017.