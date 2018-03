Enkeltrick-Betrüger ergaunern 12.000 Euro von Seniorin in Baunatal

Baunatal. Bislang unbekannte Betrüger haben am Dienstagnachmittag in Baunatal mit dem Enkeltrick 12.000 Euro von einer hochbetagten Seniorin ergaunert.

Wieder ist eine Seniorin auf den Enkeltrick hereingefallen. Am frühen Dienstagnachmittag übergab die hochbetagte Seniorin in der Straße Lindenhof in Altenbauna 12.000 Euro an die Betrüger, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.

In mehreren Anrufen hatte ein Mann zuvor das Opfer davon überzeugt, ihr Enkel zu sein. Er sei in einer finanziellen Notlage und bat um Hilfe. Die Seniorin übergab ihre Ersparnisse wenig später an eine Frau mit asiatischem Äußeren. Die Frau, die zwischen 13 und 14 Uhr bei der Seniorin klingelte, soll laut Polizeiangaben einen dunklen Teint, dunkle Haare und ein rundes Gesicht gehabt haben. Sie war etwa 30 Jahre alt, etwa 1,55 Meter groß und dünn. Zur Tatzeit trug sie eine graue Strickmütze und einen dunklen Mantel. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel.: 0561/9 10 10 21 zu melden.

