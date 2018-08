Zehntausende kommen zum Familientag im VW Werk Kassel in Baunatal

Mittendrin: Viele Besucher des VW-Familientages flüchteten vor dem Regen am Vormittag in die Hallen, wo auch einige Produktionsprozesse zu sehen waren. Etwa bei der Warmumformung in der Halle 2, wo Michael Heimel und Sandra Johnson den Besucher zeigten, was vor Ort tagtäglich passiert.

Baunatal. Am Familientag zum 60. Geburtstag des VW-Werks konnten Mitarbeiter ihren Angehörigen zeigen, wo sie arbeiten und was sie herstellen. Und Zehntausende Besucher kamen.

Vom erst wenige Wochen alten Baby bis zum über 90-Jährigen – am Samstag waren viele Menschen im VW-Werk Baunatal unterwegs, die dort sonst nicht arbeiten. Denn am Familientag zum 60. Geburtstag des VW-Werks durften Mitarbeiter ihren Angehörigen zeigen, wo sie arbeiten und was sie herstellen.

Besonders die Produktionshallen waren gut besucht. Denn nicht immer war das Wetter den Organisatoren hold, besonders am Vormittag regnete es mehrfach. Dadurch war auch der Shuttlebus-Service auf dem Gelände immer gut ausgelastet. In den Hallen traf man auch auf viele ehemalige Werksangehörige. Die einhellige Meinung: Es ist anders. „Es hat sich viel verändert“, sagte etwa Günther Schaub aus Borken. Bis 2005 habe er im Werk gearbeitet und noch gut in Erinnerung wie es früher mal in Halle 2 aussah, in der unter anderem Prozesse der Warmumformung gezeigt wurden.

In manchen Besuchergrüppchen waren gleich mehrere Generationen VW-Mitarbeiter vertreten und zeigten ihren Familien das Werk. Maria Hora, die nicht zum ersten Mal zu Besuch bei VW war, schaute ihren Enkelinnen im 5-D-Simulator zu. Ihr Mann arbeitete früher im VW-Werk, jetzt ist es dort der Sohn beschäftigt. „Das Leben ohne VW kann ich mir gar nicht mehr vorstellen“, sagte sie. So weit ist es bei Luca und Celina Kazuch aus Fritzlar noch nicht, die beiden Kinder wollten einfach mal schauen, wo Papa arbeitet.

Wem die Arbeitsplatz-Besichtigung zu langweilig wurde, der hatte noch viele andere Möglichkeiten sich zu beschäftigen. Zum Beispiel mit dem Showprogramm: Auf drei Bühnen standen laut VW insgesamt 55 Gruppen. Besonders gut besucht war dabei auch das Interview, das Autoprofi JP Krämer mit Musiker Joey Kelly führte. Der will eine Weltreise für den guten Zweck unternehmen. Und zwar in einem VW T1 Samba, der gerade in Baunatal restauriert wird. Auch viele der auf dem Gelände stehenden Fahrzeuge verleiteten die Besucher dazu, das Handy zu zücken und Fotos zu machen. So stellten Mitarbeiter ihre getunten Autos aus und zeigten ihr Garagengold. Eines der am meist fotografiertesten Autos aber dürfte der Bugatti Chiron gewesen sein, der am OTC gastierte.