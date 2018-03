Nach Heimspiel von Eintracht Baunatal gegen Magdeburg: Aufregung um ein Tor

Baunatal. Nach dem 25:25 im Heimspiel von Eintracht Baunatal gegen den SC Magdeburg II gibt es immer noch Aufregung um ein Tor. Was war da denn los?

Es sollte das 8:4 für den GSV Eintracht Baunatal im Spiel der 3. Handball-Liga gegen den SC Magdeburg II werden. Phil Räbiger hatte nach 12:55 Minuten abgezogen. Doch der Ball schlug nicht links unten im Tor ein, er ging ans Außennetz. Die Schiedsrichter entschieden auf Abwurf, kein Tor. Auf der Anzeigentafel erschien aber das 8:4.

„Es ist niemand gekommen und hat von uns verlangt, das Tor zurückzustellen“, sagt Zeitnehmer Erik Plettenberg. „Auch die Schiedsrichter nicht.“ GSV-Trainer Mirko Jaissle erkundigte sich in der Halbzeit beim Schiedsgericht, was denn da los gewesen sei. „Es ist alles in Ordnung, wurde mir gesagt“, so Jaissle.

Nach dem Spiel kam dann der Mannschaftsverantwortliche des SCM II zusammen mit Trainer Vanja Radic und legte Einspruch gegen die Wertung des Spiels ein. Das bestätigte auch Radic: „Wir haben beim Abzeichnen des Spielberichts deutlich gemacht, dass wir Einspruch einlegen.“

Inzwischen haben sich die Magdeburger das Video des Spiels angeschaut und dabei festgestellt, dass der Ball in der Tat nicht im Tor war. „Wir müssen uns jetzt zusammensetzen und prüfen, wie wir weiter vorgehen wollen und wie wir uns letztendlich entscheiden. Wir sehen das aber ganz entspannt“, sagt Radic.

Direkt nach dem Spiel in der Baunataler Rundsporthalle hatte Radic geäußert, dass er ja eigentlich mit dem Endergebnis von 25:25 zufrieden sei, ein mögliches Wiederholungsspiel aus Terminnot nicht unbedingt in sein Konzept passe. Neun Spieler der zweiten Mannschaft stehen auch im A-Jugend-Bundesligateam des SCM.

Klassenleiter Michael Kulus weilt derzeit in Urlaub und weiß noch nichts von einem Einspruch. „Schlimmstenfalls wird es ein Wiederholungsspiel geben“, sagte er.

Das wäre dann auch zu verkraften. Schlimmer könnte es für die Eintracht mit der Blauen Karte für Conny Paar ausgehen. Der Torwart hatte sich in den hektischen Schlusssekunden mit den Schiedsrichtern angelegt.

„Im Prinzip habe ich mich darüber geärgert, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben“, sagt Paar. „Und das war dann das falsche Ventil. Das tut mir leid für die Mannschaft.“ Paar wird jetzt allerdings mit einer Spielsperre rechnen müssen.