HNA-Wiesn an der Knallhütte: Party schon am Donnerstag

Ist bei der neuen Wiesn-Party am Donnerstag am Start: Mickie Krause.

In zwei Wochen ist es soweit: Dann begrüßt die HNA die Gäste zur dritten Auflage der Kasseler Wiesn. Diesmal wird sogar an drei Abenden im großen Festzelt mit Platz für jeweils 2600 Gäste gefeiert.

Den Auftakt machen die Mallorca-Stimmungskanonen Mickie Krause und Tim Toupet am Donnerstag, 20. August, bei der neuen Wiesn-Party.

„Ich will zehn nackte Friseusen“ und „Orange trägt nur die Müllabfuhr“ sind nur zwei der vielen Mallorca-Hits von Mickie Krause. Und der singende Friseur Tim Toupet hat sicher seine Knaller „Du hast die Haare schön“ und „Ich bin ein Döner“ im Gepäck.

Fortgesetzt wird das Programm am Freitag, 21. September, mit den „Draufgängern“ aus Österreich. Die Band besteht aus vier Draufgängern und einer Draufgängerin. Für diesen Abend und den Wiesn-Auftakt am Donnerstag mit der großen Party gibt es noch Restkarten. Der Samstag mit Stimmungskracher Reiner Irrsinn ist bereits ausverkauft.

+ Herzlich willkommen: Sie begrüßten die Gäste im vergangenen Jahr, die HNA-Mitarbeiterinnen Kathrin Grund (von links), Corinna Renken, Marie Scharf, Vanessa Popelar und Lorena Schierer. Archivfoto: Dieter Schachtschneider

„Die Draufgänger starten derzeit richtig durch“, sagt HNA-Marketingchef Sebastian Gerhold. Zwei Tage nach der HNA-Wiesn in Baunatal sei die Band beispielsweise im ZDF-Fernsehgarten in Mainz zu Gast.

Für die Wiesn-Party am Donnerstag wird das Festzelt nur zur Hälfte mit Tischen und Bänken versehen. Der Rest ist Tanzfläche. Festwirt ist auch in diesem Jahr wieder Orangerie-Wirt Dominik Hübler. Oktoberfest-Spezialitäten sind damit garantiert.

Für die Fahrt zum Festgelände an der Hütt-Brauerei haben sich die Organisatoren in diesem Jahr etwas Neues einfallen lassen. Laut Gerhold gibt es eine Kooperation mit Taxi-Unternehmen. Die Gäste können vom Auestadion in Kassel zum Festpreis von 15 Euro zur Knallhütte rollen, vom ZOB in Baunatal kostet die Fahrt 10 Euro.

Donnerstag beginnt die Party um 19 Uhr, Freitag und Samstag um 20 Uhr. Einlass ist ab 17 Uhr. Tickets: HNA-Kartenservice, Kurfürstengalerie, 05 61/20 32 04.

Von Sven Kühling