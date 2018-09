Politik aus Elternsicht: Manuela Strube aus Baunatal tritt bei Landtagswahl an 

Als Nachrückerin bereits im Landtag

+ © Sven Kühling Trittsicher: Auf diesen Spielplatz in Kirchbauna geht Manuela Strube auch gerne mit ihren beiden Kindern. Das Familienleben mit der Arbeit einer Landtagsabgeordneten unter einen Hut zu bringen erfordert viel Organisationstalent. © Sven Kühling

Baunatal. Diesmal wird es für Manuela Strube ernst: Während sie am 1. November 2017 als Nachrückerin für Timon Gremmels in den hessischen Landtag eingezogen war, stellt sie sich am 28. Oktober dem Wählervotum.