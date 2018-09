Fast täglich Staus durch mehrere Baustellen auf A44 und A49

Knifflige Situation: Wer sich hier bei Baunatal-Mitte versehentlich links einordnet, obwohl er an einer der nächsten Abfahrten raus muss, kommt erst bei Gudensberg wieder von der Autobahn runter.

Baunatal. Auf der A44 und A49 haben Autofahrer schon seit einiger Zeit Schwierigkeiten. Ein Nadelöhr reiht sich ans andere - Staus gehören zum täglichen Ärgernis.

Brückenbau, Fahrbahnerneuerung, verengte Fahrspuren – wer derzeit auf der A49 in Richtung Süden unterwegs ist, braucht bisweilen Geduld. Zwischen Kassel und Edermünde reiht sich Engpass an Engpass. Immer wieder gibt es Staus. Die Überlastung des Abschnittes hat mehrere Gründe. Zum einen staut sich der Verkehr oft zurück von der A44 über das Kreuz Kassel-West bis auf die A49. Deshalb geraten Autofahrer teilweise schon ab der Auffahrt Auestadion in einen Stau oder rollen nur langsam durch zäh fließenden Verkehr. Grund ist eine Brückenbaustelle auf der A44 zwischen Kreuz-West und Kassel-Wilhelmshöhe.

Biegt man am Westkreuz nicht Richtung Dortmund ab, sondern fährt weiter auf der A49 Richtung Marburg, dann gelangt man in Höhe Baunatal-Nord (VW-Werk) bereits an die nächste Baustelle. Wie auf der A44 werden dort ebenfalls Brücken erneuert. Zumindest diese Engstelle könnte bald verschwinden. Die Landesbehörde Hessen Mobil geht davon aus, dass die seit zweieinhalb Jahren laufenden Arbeiten noch im Oktober abgeschlossen werden. Jüngst hatten sich Autofahrer darüber beklagt, dass auf den Baustellen zu lange Stillstand herrsche.

Nur etwa einen Kilometer weiter auf der A49 folgt das nächste Nadelöhr. Zwischen Baunatal-Süd und Edermünde erneuert Hessen Mobil den Fahrbahnbelag. „Bis Ende Oktober sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden“, teilt Hessen-Mobil-Sprecher Horst Sinemus mit.

Probleme beim Einfädeln auf A49

Probleme haben manche Autofahrer, wenn sie die Autobahn an einer der Ausfahrten Baunatal-Süd, Edermünde oder Felsberg verlassen wollen. Wer sich nämlich versehentlich schon bei Baunatal-Mitte auf der linken Spur in den Baustellenabschnitt einordnet, der kann erst mehrere Kilometer weiter bei Gudensberg wieder abfahren.

Das kann schnell passieren. Relativ kleine Schilder weisen 700 und 500 Meter vor Baustellenbeginn darauf hin, sich frühzeitig auf der rechten Spur einzufädeln. Wer diese nicht sieht und links fährt, bleibt auf dieser Spur gefangen.

+ Beschilderung: Auf diesen Hinweis müssen Autofahrer achten, sonst ordnen sie sich möglicherweise falsch ein. © Sven Kühling

Zudem war vorübergehend an den Schildern der Hinweis vergessen worden, dass sich auch Autofahrer, die an der Ausfahrt Felsberg abfahren wollen, ebenfalls schon rechts einordnen müssen.

„Da ist der Firma ein Fehler unterlaufen“, sagt Sinemus. Die Beschilderung sei von Hessen Mobil richtig in Auftrag gegeben worden, der Hinweis auf Felsberg sei vergessen worden. Das werde jetzt nachgebessert, so der Sprecher. „Es tut uns leid, dass dieses Missgeschick passiert ist. Wir hatten das anders in Auftrag gegeben.“