Unbekannte Täter brachen Nobel-Autos in Baunatal auf

Baunatal. Drei BMWs und einen Mercedes haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Montag in Baunatal aufgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten sie fest eingebaute Navigationsgeräte und Lenkräder samt Airbags. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Die Täter hatten es offenbar auf Autos im Premium-Segment abgesehen, die am Straßenrand oder auf frei zugänglichen Grundstücken geparkt waren. Ihr Vorgehen: Sie brachen die Dreiecksscheibe am Heck auf, um dann die Hintertür aufzumachen: Aus einem 3er-BMW in der Altenbaunaer Straße und einem 7-er BMW im Wismarer Weg stahlen sie ein Navi.

In der Schweriner Straße gingen die Täter einen 5er-BMW an, aus dem sie das Navi und das Lenkrad stahlen, ebenso wie aus einem Mercedes Am Heimpfad. Nicht erfolgreich waren sie bei einem 7-er BMW im Amselweg. Die Dreiecksscheibe war aufgebrochen, aber es fehlte nicht aus dem Pkw. Ob die Täter bei ihrem Versuch gestört wurden, ist unklar.

Der Schaden liegt bei rund 20.000 Euro. Die genaue Tatzeit ist der Polizei bislang unbekannt. Hinweise: Tel. 0561/9100.

