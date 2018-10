Vandalismus auf Baunataler Modellflugplatz: Start- und Landebahn zerstört

Vandalismus in Baunatal: Bisher Unbekannte Täter haben mit ihren Autos die Start- und Landebahn auf dem Modellflugplatz in Altenritte zerstört.

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes verschafften sich laut Polizeiangaben bislang unbekannte Täter mit ihren Fahrzeugen Zugang zum Modellflugplatz in Baunatal-Großenritte. Dort führten sie offenbar verschiedene Fahrmanöver durch und zerstörten dabei die Start- und Landebahn des Flugplatzes großflächig.

Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachten machen konnten und Hinweise auf die Täter geben können.

In der Zeit von Freitag, 12. Oktober, 15 Uhr, bis Dienstag, 16. Oktober, 12 Uhr, gelangten vermutlich mehrere Täter auf den Modellflugplatz. Dessen Start- und Landefläche ist in einem Teilbereich mit einem etwa 2,50 Meter hohen Sicherheitsnetz umspannt.

Die Täter hoben das Netz an und fuhren mit ihren Autos auf die Wiese. Dort beschädigten sie die dann Rasenfläche mit ihren Fahrmanövern, sogenannten "Drifts". Die Wiese wurde so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass der Flugbetrieb nun erst einmal eingestellt werden muss.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561 / 9100 zu melden.

