Konzert am Wegesrand

+ © Privat Musikalische Abwechslung am Wegesrand: Das Blasorchester Wellerode lädt bei den Grimmsteig-Tagen zum Open-Air-Konzert. © Privat

Wellerode. Zum Abschluss der Grimmsteig-Tage lädt das Blasorchester Wellerode Wanderer und Spaziergänger am Wegesrand zu einem musikalischen Stelldichein. Am 25. Juni, dem letzten Tag der Grimmsteig-Tage, gibt das Orchester ab 10 Uhr ein Open-Air-Konzert an der Söhrekampfbahn in Wellerode.