Wahlkreis Waldeck: Alle Ergebnisse und Infos zur Bundestagswahl 2017

Wie werden die Wahlberechtigten im Wahlkreis 167 - also im Wahlkreis Waldeck - bei der Bundestagswahl 2017 abstimmen? Hier finden Sie alle Ergebnisse, Kandidaten und Informationen.

Aktualisiert am 18. September 2017 - In diesem Artikel laufen am Wahlabend - Sonntag, 24. September 2017 - nahezu in Echtzeit Ergebnisse des Wahlkreises Waldeck ein. Dafür lesen wir die Daten automatisiert von Gemeinden und Kreisen aus.

So wird gewählt und ausgezählt

Die Bundestagswahl findet am 24. September 2017 statt. Zum insgesamt 19. Mal wird an diesem Datum der Deutsche Bundestag von den Bürgern gewählt.

In jedem Wahlbezirk des Kreises wird zunächst die Bundestagswahl ausgezählt, die Wahlhelfer geben die Ergebnisse an die Behörden weiter. Bis es also Ergebnisse für mögliche Bürgermeisterwahlen in einzelnen Gemeinden gibt, kann es entsprechend länger dauern.

Jeder Wähler hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Damit kann er sich für einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin im Wahlkreis entscheiden, mit der zweiten Stimme für eine Partei. Gibt ein Wähler nur eine Stimme ab, wird die nicht abgegebene als ungültig gewertet. Mit der Zweitstimme entscheiden die Wähler darüber, wie stark die einzelnen Parteien im Parlament vertreten sind. Dafür müssen sie die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Deutschland hat 299 Wahlkreise. Die 299 Direktmandate stellen die Hälfte der 598 Mandate dar. Die anderen 299 Sitze werden dem Zweitstimmenergebnis entsprechend über die Landeslisten der Parteien vergeben.

Bundestagswahl 2017: Die Kandidaten im Wahlkreis Waldeck

Acht Wahlvorschläge sind für den Wahlkreis Waldeck (167) bei der Kreiswahlleitung in Korbach eingegangen. Es geht um die Nachfolge Thomas Viesehons (CDU) aus Volkmarsen, der das Direktmandat innehat und bei der Bundestagswahl im September erneut antreten wird. Der Wahlkreis Waldeck war bis zur letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 in SPD-Hand, von 1957 bis 2009 war er von den Direktkandidaten der Genossen gewonnen worden.

Wir stellen Ihnen hier alle Kandidaten mit einem Bild vor. Sie bewerben sich um ein Direktmandat. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge auf dem Stimmzettel der Wähler. Einen dieser Kandidaten kann jeder Bürger im Wahlkreis Waldeck mit seiner Erststimme wählen. Mit der Zweitstimme entscheidet der Wähler darüber, welche Partei er im Bundestag sehen will.

Thomas Viesehon

+ Thomas Viesehon © HNA Alter: 43 Jahre

Partei: CDU

Beruf: Bankkaufmann

Familienstand: Verheiratet

Politische Erfahrung: Viesehon gewann bei der Bundestagswahl 2013 das Direktmandat. Er kam über die Junge Union zur CDU. Mit 23 Jahren wurde er Stadtverordneter in Volkmarsen. Nach der Kommunalwahl 2011 war er Erster Stadtrat. Viesehon ist stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Waldeck-Frankenberg.

Esther Dilcher





Alter: 52 Jahre

Partei: SPD

Beruf: Rechtsanwältin

Familienstand: Verheiratet

Politische Erfahrung: Dilcher ist seit 1998 Mitglied der Partei und Ortsvereinschefin der SPD Hofgeismar. Von 2001 bis 2013 war sie Stadtverordnete. 2008 war sie Bürgermeisterkandidatin in Hofgeismar. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen im Unterbezirk Kassel-Land.

Jürgen Frömmrich

+ Jürgen Frömmrich © HNA Alter: 57 Jahre

Partei: Grüne

Beruf: Landtagsabgeordneter

Familienstand: Verheiratet

Politische Erfahrung: Jürgen Frömmrich ist seit dem Jahr 1981 Mitglied der Grünen. Seit 2009 wurde er wieder in den Hessischen Landtag gewählt. Der Korbacher ist Mitglied im Kreistag Waldeck-Frankenberg, dort ist er Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

Regina Preysing





Alter: 51 Jahre

Partei: Die Linke

Beruf: Ingenieurin und Heilpraktikerin

Familienstand: Verheiratet

Politische Erfahrung: Preysing gehört seit 2007 der Linke an. 2010 wechselte sie vom Saarland nach Bad Wildungen, wo sie seit 2016 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ist. Sie ist Kreisvorsitzende der Linke in Waldeck-Frankenberg und Mitglied des Landesvorstandes Hessen.

Jan Ralf Nolte





Alter: 28 Jahre

Partei: AfD

Beruf: Soldat

Familienstand: Verlobt

Politische Erfahrung: Nolte ist seit Anfang 2014 Mitglied der Alternative für Deutschland. 2016 zog er in den Kreistag Waldeck-Frankenberg ein, wo er Chef der AfD-Fraktion ist. Der Frankenberger ist Landesvorsitzender der Jungen Alternative Hessen und Mitglied im Bundesvorstand der Jungen Alternative.

Jochen Rube

+ Jochen Rube © HNA

Alter: 32 Jahre

Partei: FDP

Beruf: Lehrer

Familienstand: Ledig

Politische Erfahrung: Seit 2010 ist Jochen Rube Mitglied der FDP. Von 2009 an gehört er den Jungen Liberalen an. Von 2010 bis 2015 war er im Kreisvorstand JuLis Waldeck-Frankenberg tätig. Seit 2016 ist er Stadtverordneter in Korbach. Für die Bundestagswahl steht er auf Listenplatz 9 der hessischen FDP.

Vera Gleuel

+ Vera Gleuel © HNA Alter: 65 Jahre

Partei: Freie Wähler

Beruf: Rentnerin

Familienstand: Verwitwet

Politische Erfahrung: Anfang Juli wurde Vera Gleuel von den Freien Wählern zur Direktkandidatin für den Bundestag gewählt. Die Kasselerin gehört seit 2016 der Stadtverordnetenversammlung ihrer Heimatstadt an. 2013 kandidierte sie für den Landtag.

Karin Puppel

+ Karin Puppel © HNA Alter: 61 Jahre

Bündnis: Internationalistische Liste

Beruf: Industriekauffrau

Familienstand: geschieden

Politische Erfahrung: Seit 28 Jahren ist Puppel aktives Mitglied der IG Metall. Der Umweltschutz und der Erhalt von Arbeitsplätzen sind ihr besonders wichtig. Sie kämpft gegen die VW-Abgasaffäre. Als Sympathisantin des Bündnisses Internationalistischen Liste kandidiert sie eigenständig.

Gemeinden im Wahlkreis Waldeck

Folgende Städte und Gemeinden sind Teil des Wahlkreises Waldeck, hier alphabetisch sortiert:

Bad Arolsen

Bad Emstal

Bad Karlshafen

Bad Wildungen

Baunatal

Breuna

Calden

Diemelsee

Diemelstadt

Edertal

Grebenstein

Habichtswald

Hofgeismar

Immenhausen

Korbach

Lichtenfels

Liebenau

Naumburg

Oberweser

Reinhardshagen

Schauenburg

Twistetal

Volkmarsen

Waldeck

Willingen

Bundestagswahl 2013: Ergebnisse aus dem Wahlkreis Waldeck

Im Jahr 2013 konnte Thomas Viesehon die Vorherrschaft der SPD erstmals seit 1957 brechen. In dieser Tabelle haben wir einen Überblick über die damaligen Erststimmen-Ergebnisse für Sie zusammengefasst.

Partei Kandidat Ergebnis von 2013 CDU Thomas Viesehon 41,5 % SPD Ullrich Meßmer 41,3 % Grüne Caroline Tönges 6,3 % Die Linke Dieter Hille 5,4 % FDP Björn Sanger 2,7 % Piraten Arno Schröder 2,4 % Waldecker Demokratie Werner Bracht 0,4 %

