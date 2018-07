Ferienimmobilien: Vom Herzstück zur Kapitalanlage

Wer früher eine Ferienimmobilie kaufte, für den gab es vor allem ein Kriterium: „Hier gefällt es uns.“ Heute sehen drei Viertel der angehenden Eigentümer die Ferienhäuser und -wohnungen vielmehr als langfristige Kapitalanlagen.

Und da kommt Center Parcs ins Spiel – bisher vor allem als Anbieter von Urlaubserlebnissen in seinen europaweit gelegenen Parkanlagen inmitten der Natur bekannt. Was viele nicht wissen: Center Parcs vertreibt unter der Marke „Center Parcs Immobilien“ Ferienhäuser seiner Parks als Kapitalanlage an Privatinvestoren. Mit einem Großteil des Kapitals werden die Parkanlagen modernisiert, um den Ansprüchen der Gäste nach mehr Komfort und Luxus entgegenzukommen.

Center Parks Immobilien © © © © © ©

Die Privatinvestoren werden alleiniger Eigentümer des Ferienhauses mit Grundbucheintrag und vermieten Ihr Ferienhaus anschließend an Center Parcs zurück. Das Unternehmen garantiert Mieteinnahmen von fünf Prozent des Kaufpreises und übernimmt die gesamte Verwaltung und Instandhaltung der Immobilie. Die Eigennutzung ist allerdings ausgeschlossen. „Center Parcs Immobilien bietet die ideale Lösung, wenn Privatinvestoren Möglichkeiten suchen, Ihre Ersparnisse sicher und langfristig anzulegen“, erklären die Fachleute von Center Parcs Immobilien, „ohne weiteren Aufwand kann der Vermögensaufbau so angekurbelt werden.“

Seit 2014 wurden im Zuge der Modernisierung bereits drei Parkanlagen vollständig erneuert. In den kommenden fünf Jahren werden alle 7.000 Center Parcs Ferienhäuser in ganz Europa komplett renoviert und umgestaltet. Hierfür sind Investitionen von mehr als 400 Millionen Euro vorgesehen. Noch in diesem Jahr beginnt die Renovierung des deutschen Parks Hochsauerland der rund 70 km westlich von Kassel liegt. So bereitet sich Center Parcs, das im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte, auf die Zukunft vor.

Zum Infoabend unter dem Titel „Center Parcs Ferienimmobilien als Kapitalanlage“ lädt das Unternehmen diesen Sommer bei mehreren Informationsveranstaltungen ein. Für weitere Informationen und Anmeldungen kontaktieren Sie die 0221 96 75 90 15 oder www.centerparcsimmobilien.de

INFO-ABEND KASSEL

Wann: Dienstag, den 07. August 2018 ab 18:30 Uhr

Wo: H4 Hotel Kassel

Baumbachstraße 2 in 34119 Kassel

INFO-WOCHENENDE PARK HOCHSAUERLAND

Wann: 08. - 09. September 2018 jeweils von 10:00 - 17:00 Uhr

Wo: Parkhotel des Center Parcs Park Hochsauerland

Sonnenallee 1 in 59964 Medebach