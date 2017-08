Einbrecher scheiterten in Espenauer Getränkemarkt an Schiebetür

Espenau. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, in einen Espenauer Getränkemarkt einzubrechen – kamen aber nur bis zur Schiebetür im Eingangsbereich.

Wie die Polizei berichtet, hat sich der versuchte Einbruch an der Goethestraße im Ortsteil Mönchehof ereignet. Der Inhaber des Marktes hatte den Einbruchsversuch am Mittwoch gegen 6.30 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Wie er gegenüber der am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes angab, war am Vorabend, gegen 22 Uhr, noch alles in Ordnung.

Nach Angaben der Polizei hatten die Täter im Laufe der Nacht versucht, über die Glasschiebetür am Eingang in den Markt einzubrechen. Dabei hatten sie das Sicherheitsglas erheblich beschädigt und die Tür zudem aus der Führungsschiene gedrückt. Ein Eindringen in den Markt war den Tätern aber dennoch nicht gelungen.

Hinweise an das Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 05 61/ 91 00.

Rubriklistenbild: © dpa