Gemeinde Espenau sorgt sich um verwahrlostes Grab

Espenau. Richard Krause ist offenbar in Vergessenheit geraten. Seit Anfang der 1990er-Jahre liegt der Rittmeister außer Dienst, wie es auf seinem Grabstein steht, auf dem Friedhof in Hohenkirchen.

Doch auf seiner letzten Ruhestätte, einem Urnengrab mit der Nummer sieben, wuchert seit Monaten Unkraut, die Blumen sind vertrocknet, das Grablicht ist aus. Jetzt sucht die Gemeinde Espenau nach Angehörigen. Sollte sie niemanden finden, wird das Grab entfernt.

„Grabstätten ohne Angehörige sind für eine Gemeinde ein Problem“, sagt Anna Korell von der Espenauer Friedhofsverwaltung. „Denn dann bleibt die Allgemeinheit auf den Kosten sitzen“. Damit nicht letzten Endes der Steuerzahler belastet wird, sieht die Friedhofsordnung der Gemeinde in Paragraf 16 vor, dass die Friedhofsverwaltung „die Grabstätte abräumen, einebnen und einsähen lassen“ darf – wenn sich niemand um die Pflege kümmert oder wenn eben niemand dafür zur Verantwortung gezogen werden kann. So eine behördlich angeordnete Einebnung würde die Gemeinde je nach Größe und Fundament rund 150 Euro kosten.

Aufgefallen war das in Marmor umrandete Grab von Richard Krause, weil es zusehends verwahrlose, sagt Korell. „Wenn die Frau stirbt und es keine Kinder gibt, dann hört die Kette derjenigen, die sich um das Grab kümmern müssten, schnell auf“. So traurig ein vernachlässigtes Grab auch sei, die Gemeinde müsse sich streng an ihre Vorschriften halten. Und diese besagen, dass Gräber „in friedhofswürdiger Weise instandgehalten und gepflegt“ werden müssen. Andernfalls würden sich auch bald die Angehörigen benachbarter Gräber über das Erscheinungsbild beschweren, sagt Korell. Auf dem fast 16 000 Quadratmeter großen Friedhof in Hohenkirchen befinden sich 620 Gräber. Auf freiwilliger Basis kann die Grabpflege auch von Nachbarn oder Bekannten übernommen werden. Oder Angehörige beauftragen eine sogenannte Dauergrabpflege bei einer Gärtnerei. „Wir von der Gemeinde haben dafür leider kein Personal“.

Grabstätten ohne Angehörige sind in Espenau die Ausnahme. Anna Korell ist seit drei Jahren für die Friedhöfe der Gemeinde zuständig. „Dieser Fall jetzt ist seitdem erst der dritte“, sagt sie. Sie hofft allerdings noch, dass sich jemand meldet, der Richard Krause doch noch nicht vergessen hat.

Kontakt zur Friedhofsverwaltung: Gemeinde Espenau, Im Ort 1, Hohenkirchen, Anna Korell, Tel. 0 56 73 / 99 93 34.