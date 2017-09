A44: Autofahrer auf Bergshäuser Brücke mit Laserpointer geblendet

Fuldabrück. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag mehrere Verkehrsteilnehmer mit einem Laserpointer geblendet.

Die Verkehrsteilnehmer fuhren auf der Bergshäuser Brücke die Autobahn 44 entlang. Geblendet wurden sie vermutlich vom Fuldabrücker Ortsteil Bergshausen aus. Zwei betroffene Fahrer haben sich bislang bei der Polizeiautobahnstation Baunatal gemeldet, teilte die Polizei gestern Nachmittag mit.

Einer der beiden Männer, die geblendet wurden, hat möglicherweise Verletzungen am Auge davongetragen und muss sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Beamten der Autobahnpolizei schließen nicht aus, dass auch weitere Fahrer von den Unbekannten mit dem Laser geblendet wurden und bitten nun für die weiteren Ermittlungen darum, dass sich Betroffene bei der Polizei melden.

Außerdem erhoffen sie sich durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise zu den Verantwortlichen des gefährlichen Eingriffs aus der Fuldabrücker Bevölkerung zu bekommen.

Erster Notruf um Mitternacht

Der erste Notruf eines Verkehrsteilnehmers von der A44 war gegen 0.20 Uhr bei der Kasseler Polizei eingegangen. Der Autofahrer, der bei seinem Anruf keine Personalien hinterlassen hatte und den Beamten somit bislang namentlich nicht bekannt ist, war eigenen Angaben zu Folge auf der Bergshäuser Brücke in Fahrtrichtung Kassel von dem Laserpointer geblendet worden. „Er hatte erkennen können, dass der Laser aus der Ortschaft Bergshausen abgegeben wurde“, so der Bericht der Polizei.

Die anschließende Fahndung nach den mutmaßlichen Verursachern in dem Ort führte nicht zum Erfolg. Später in der Nacht meldete sich dann ein 34-jähriger Lkw-Fahrer aus Thüringen bei der Autobahnpolizei. Auch er gab an, zur besagten Zeit, gegen 0.20 Uhr, auf der Bergshäuser Brücke von einem Laser geblendet worden zu sein. Da eines seiner Augen seitdem beeinträchtigt sei, habe er gestern einen Arzt aufsuchen wollen.

Zeugen gesucht: Die Beamten der Autobahnpolizei bitten betroffene Autofahrer oder Zeugen, die Hinweise zu Personen mit Laserpointern in der Ortslage von Bergshausen geben können, sich unter der Telefonnummer 0561/9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Die Bergshäuser Brücke

