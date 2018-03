Badspezialist Nicol aus Fuldabrück meldet Insolvenz an

Firma mit 72 Mitarbeitern soll saniert werden

+ © Sangmeister Seit 1976 in Fuldabrück zu Hause: Die Firma Nicol hat jetzt Insolvenz angemeldet. © Sangmeister

Fuldabrück. Das Kasseler Familienunternehmen Nicol mit Standort am Ostring in Fuldabrück hat Insolvenz angemeldet. Das teilten die Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter Dr. Franz-Ludwig Danko und Jutta Rüdlin am Mittwochabend mit.