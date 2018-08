Ärger am Spielplatz Dörnhagen: Urinierten Jugendliche in den Sandkasten?

Anwohner berichten von Lärm und Verunreinigungen

+ © Theresa Novak Morgens ist es noch ruhig auf dem Spielplatz in Dörnhagen, nachts soll es hier laut zugehen: Junge Leute treffen sich am Abend hier zurzeit häufig und stören die Bewohner der umliegenden Häuser. © Theresa Novak

Fuldabrück. Wer in der Nähe des Spielplatzes an der Warpelstraße in Dörnhagen wohnt, erlebt zurzeit nicht nur heiße, sondern auch laute Nächte.