Gerüchte um Gasthaus Fährmann in Fuldabrück: Bleibt Lokal geschlossen?

Eigentümer will Haus verkaufen

+ © T. Hartung Der Bauschutt auf der Rückseite des Fährmanns lässt für Außenstehende vermuten, dass größere Reparaturen im Gange sind. © T. Hartung

Fuldabrück. Die Gerüchteküche um das Gasthaus „Der Fährmann“ in Fuldabrück brodelt. Viele fragen sich, wann die beliebte Gaststätte am Radweg R1 in Bergshausen wieder öffnet.