Akrobatik vom Feinsten beim Fährfest in Fuldabrück

Wasserski-Show sorgte für fulminanten Auftakt

+ © Peter Dilling Akrobatik pur: Engumschlungen pflügten diese Paare des Pharao-Showteams zum Auftakt des zweitägigen Fährfestes durchs Wasser und begeisterten die Zuschauer. © Peter Dilling

Fuldabrück. Wer am Samstagnachmittag mit seinem Rad auf dem R1 in der Nähe des Gasthauses Fährmann unterwegs war, musste sich in Geduld und Rücksicht üben: