Pächter Kalweit gibt am Sonntag Betrieb am R1 in Fuldabrück nach zwölf Jahren auf

Auf ein letztes Bier

+ © Theresa Novak Am Sonntag ist Schluss: Pächter Horst-Werner Kalweit und seine Angestellte Annett Lipphardt arbeiteten im Sommer Tag für Tag zusammen und bewirteten Radfahrer und andere Gäste. © Theresa Novak

Fuldabrück. Zwölf Jahre lang hat Horst-Werner Kalweit aus Lohfelden den Biergarten am Radweg „R1“ in Fuldabrück betrieben. Nun ist Schluss. Der 57-Jährige öffnet am kommenden Sonntag, 16. September, das letzte Mal seine Türen für vorbeikommende Radfahrer, Stammgäste und alle anderen.