Restaurant „Al Ponte“ in Bergshausen besteht seit 25 Jahren

Feiern ihr 25-jähriges Bestehen: Sergio Rizzo (hinten, von links), Daniele Gallucci, Daniela (vorne, von links), Salvino und Alisa Rizzo vom Restaurant „Al Ponte“ in Fuldabrück.

Fuldabrück. Im Leben von Salvino Rizzo (49) hat die Gastronomie schon immer eine große Rolle gespielt – schon seine Eltern führten ein Restaurant.

„Ich hatte aber den Wunsch, selbstständig sein“, sagt Rizzo, dessen Familie ursprünglich aus Sizilien stammt. Diesen Traum hat er sich erfüllt. Sein italienisches Restaurant „Al Ponte“ im Fuldabrücker Ortsteil Bergshausen besteht am 28. August seit 25 Jahren.

Al Ponte in Fuldabrück: Ganze Familie arbeitet mit

Die ganze Familie arbeitet im Betrieb mit: seine erwachsenen Kinder Alisa und Sergio, 19 und 23 Jahre alt, der Schwiegersohn und auch die Ehefrau, wenn sie Zeit hat. Daniela Rizzo hat nämlich eigentlich einen anderen Job: Sie ist Leiterin des Dörnhagener Kindergartens.

Salvino Rizzos Arbeitsplatz ist die Küche. Das war aber nicht immer so. „Früher hat meine Mutter gekocht und ich war draußen bei den Gästen im Service tätig“, sagt er. Doch als die Mutter aufgrund ihres Alters nicht mehr in der Küche arbeiten konnte, musste er selbst ran. „Die Gäste mussten sich daran erst gewöhnen“, sagt Rizzo und seine Frau ergänzt: „Er ist das Herz des Restaurants, die Leute wollen sich mit ihm unterhalten und fanden es erst nicht so gut, dass er draußen nicht mehr präsent war.“ Doch mittlerweile wüssten es viele auch zu schätzen, dass die Gerichte vom Chef persönlich gekocht werden. „Er hatte schon immer ein Händchen für die Küche“, sagt Daniela Rizzo.

Al Ponte nur montags geschlossen

Das Restaurant „Al Ponte“ hat täglich geöffnet, außer montags. Dadurch bleibt nicht viel Zeit für Anderes. „Man muss diesen Job lieben, dann kommt man gut damit zurecht“, sagt Salvino Rizzo. „Aber trotzdem freuen sich alle immer am meisten auf den Montag, denn dann haben wir frei und verbringen Zeit mit der Familie.“

Das Restaurant liegt etwas versteckt an der Fulda in Bergshausen. „Man muss schon wissen, dass wir hier sind“, sagt Rizzo. Das sei aber kein Problem, da der Betrieb fast ausschließlich von Stammgästen lebe. „Weil manche schon seit vielen Jahren zu uns kommen, sind auch schon einige gute Freundschaften entstanden.“

Das Video stammt nicht von hna.de, sondern von Pro Sieben und der Plattform Glomex.

Da Salvino Rizzo schon so lange im Geschäft ist, hat er einige Veränderungen durchlebt. „Gäste sind heute teilweise eher bereit, Geld für gutes Essen auszugeben, als früher. Sie lassen sich gern verwöhnen und wollen auch mal etwas Besonderes ausprobieren.“ Im „Al Ponte“ kämen sie dabei auf ihre Kosten. „Aber auch, wer nur eine Pizza essen möchte, findet hier eine große Auswahl.“ Ebenfalls verändert habe sich das Kochen. „Meine Mutter hat zum Beispiel Fondor benutzt - ein Würzmittel mit von Maggi. Das ist heute nicht mehr denkbar.“

Das „Al Ponte“ öffnet dienstags bis sonntags immer um 18 Uhr. Kontakt: 0561/582370.