B3 ist bei Fuldatal nach schwerem Unfall weiter voll gesperrt

Fuldatal. Auf der B3 hat sich zwischen den Fuldataler Ortsteilen Wahnhausen und Ihringshausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei verunglückte ein 19-jähriger Motorradfahrer tödlich.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 17 Uhr - Laut Polizei fuhr der Zierenberger am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Nähe von Fuldatal-Simmerhausen aus Richtung Hann. Münden kommend auf der B3. Kurz hinter dem Abzweig nach Kassel-Wolfsanger wollte der Mann in einer Rechtskurve ein Auto überholen. Dabei verlor er nach Polizeiangaben offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und stieß gegen die Leitplanke.

Der junge Mann rutschte anschließend unter der Leitplanke hindurch und kam auf einem angrenzenden Radweg zum Liegen. Ersthelfer und Rettungskräfte konnten ihn an der Unfallstelle zwar noch reanimieren, kurz darauf erlag der 19-Jährige jedoch in einem Kasseler Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Das Motorrad fing nach dem Aufprall Feuer und wurde vollständig zerstört.

Die B3 ist im Bereich der Unfallstelle seit 14.40 Uhr voll gesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

In diesem Bereich passierte der Unfall

Rubriklistenbild: © dpa-avis/Patrick Seeger/Archiv