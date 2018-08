Stefanie Roß-Stabernack will Bürgermeisterin in Fuldatal werden 

Hier kann sie sich am besten erholen: Stefanie Roß-Stabernack (SPD) buddelt gerne in ihrem Garten oder sitzt mit ihrem Mann Birgfried Stabernack am Teich.

Fuldatal. Stefanie Roß-Stabernack (SPD) ist derzeit auf Wahlkampftour in ihrer Heimatgemeinde. Das Ziel: Am 9. September zur neuen Bürgermeisterin in Fuldatal gewählt zu werden.

Der Ort, an dem sie ganz bei sich ist und die Welt um sich herum für ein paar Stunden vergessen kann, ist ihr Garten. „Ich liebe es, den ganzen Tag vor mich hinzubuddeln“, sagt Stefanie Roß-Stabernack. Wenn sie mal die Zeit findet, denn ihr Terminkalender ist immer voll.

Man kann sich zumindest schlecht vorstellen, dass die 52-Jährige jemals unter Langeweile leidet. Bei ihr sind die Tage lang und vollgepackt: Tagsüber ist sie beruflich im Aufsichtsrat der Gesundheit Nordhessen Holding und an deren Krankenpflegeschule als Lehrerin tätig. Abends ist sie ehrenamtlich als Vorsitzende der Fuldataler Gemeindevertretung oder als Mitglied des Kirchenvorstandes in der evangelischen Kirchengemeinde Ihringshausen aktiv. Zudem ist sie noch Vorsitzende der Kreissynode. Ach ja, und gerade macht sie noch berufsbegleitend ihren Master in Pflegepädagogik.

Bei diesem Pensum wird anderen schon beim Zuhören schwindelig. Für Stefanie Roß-Stabernack aber ist es vielleicht eine Herausforderung, ihren Beruf und ihre Ehrenämter unter einen Hut zu bekommen. Eine Belastung sei es keinesfalls. „Meine Ehrenämter machen mir Freude.“

In den vergangenen Wochen ist eine neue Herausforderung hinzugekommen. Stefanie Roß-Stabernack steckt mitten im Wahlkampf. Das Ziel: Am Sonntag, 9. September, zur neuen Bürgermeisterin in Fuldatal gewählt zu werden. Einer, der sich zu 99 Prozent sicher ist, dass sie dieses Ziel erreichen wird, ist ihr Mann, Birgfried Stabernack. „Es wird sicherlich kein Spaziergang im Wald“, sagt der 64-Jährige. „Aber die Kräfte sind da und müssen nur neu verteilt werden.“

Besonders ihre menschliche Kompetenz, ihre Empathie sei es, die er an ihr schätze, sagt Stabernack, der Pfarrer der Erlöserkirche in Kassel ist. Sie könne gut zuhören, habe immer Ideen für Problemlösungen. „Ich schicke sie schon nicht mehr einkaufen, sie kommt einfach nicht zurück.“ Da würden dann schon mal längere Gespräche geführt. Sorge, dass er seine Frau als Bürgermeisterin noch weniger sehen würde, hat er nicht. Der jüngste Sohn zieht demnächst aus, „und dann können wir uns die Bälle noch besser zuwerfen“, sagt Stabernack. Wenn sie abends spät vom Wahlkampf nach Hause kommt, kocht ihr Mann noch etwas und dann sitzen sie zusammen und reden. „Ich bin zwar im Wahlkampf etwas zurückhaltend, aber ich unterstütze sie mental“, sagt Birgfried Stabernack. Und wenn die Zeit bleibt, dann singen sie gemeinsam.

Politik liegt bei Roß-Stabernack in der Familie. Ihr Vater war fast 25 Jahre lang Bürgermeister von Oberkaufungen, ihr Bruder Arnim Roß ist seit 2010 Bürgermeister von Kaufungen. Aber die Wurzeln ihres Engagements sieht sie in einer Begebenheit in ihrer Schulzeit. Ihr Lehrer an der Gesamtschule Kaufungen sagte einmal: Wenn man etwas verändern will, muss man aufstehen und losgehen. „Und dann stand er tatsächlich auf und ging durch die Klasse. Das hat mich sehr beeindruckt.“

In ihrer Heimatgemeinde Fuldatal will sie genau das in Zukunft tun: aufstehen, losgehen und Dinge verändern.

Zur Person: Stefanie Roß-Stabernack (52) wuchs in Kaufungen auf und lebt seit 1988 in Ihringshausen. Sie machte Abitur an der Herderschule und studierte im Anschluss Religion und Biologie auf Lehramt in Kassel. Neben dem Studium absolvierte sie eine Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin. Seit über 15 Jahren engagiert sich das SPD-Mitglied kommunalpolitisch in der Gemeinde Fuldatal. Derzeit ist sie Vorsitzende der Gemeindevertretung. Außerdem ist sie Mitglied bei Verdi und gehört dem Gewerkschaftsrat an. Sie ist stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende in der Gesundheit Nordhessen Holding AG und gewähltes Mitglied des Aufsichtsrats. Stefanie Roß-Stabernack ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder.