Übersät mit Schlaglöchern: Straße in Fuldatal ist Flickenteppich

Überall Schlaglöcher: Achim Seeger wohnt direkt an der Holzhäuser Straße in Wilhelmshausen. Die Straße ist stark sanierunsbedürftig. Wenn Lkw über die Schlaglöcher fahren, vibriert das ganze Haus.

Die Holzhäuser Straße im Fuldataler Ortsteil Wilhelmshausen ist übersät mit Schlaglöchern, aber für Hessen Mobil hat die Sanierung der Straße keine Priorität.

Draußen rauscht ein Lkw vorbei, es fängt an zu rattern, und Sekunden später vibriert es in der Küche. Jedes Mal, wenn am Haus von Achim Seeger in der Holzhäuser Straße in Wilhelmshausen ein Lkw vorbeidonnert, hängt bei ihm zwar nicht der Haussegen schief, aber die Bilder an seiner Wand. Meist fängt es morgens um 4.30 Uhr an.

Schon sein ganzes Leben lebt der 58-Jährige an dieser Straße, gleich an der Ortseinfahrt. Er weiß, was es heißt, an einer stark befahrenen Straße zu leben. „Der Verkehr stört mich nicht“, sagt Seeger, „wenn nur der Straßenbelag eben wäre.“ Denn die Holzhäuser Straße ähnelt einem einzigen Flickenteppich. In den 1970er-Jahren sei die Straße zuletzt saniert worden, sagt Seeger, und genau so sieht sie auch auf ganzer Strecke aus.

Ein Schlagloch reiht sich an das nächste. Vor circa zehn Jahren wurde zudem die Straße genau vor Seegers Haus verengt. Dadurch sollte der Verkehr beruhigt werden. „Die Verengung der Straße hat aber nur dazu geführt, dass sich der gesamte Verkehr auf die Mitte der Fahrbahn konzentriert“, erklärt Seeger. Dadurch habe sich die Straße im Laufe der Zeit abgesenkt. Außerdem wurde genau an dieser Stelle Anfang des Jahres eine Wasserleitung neu verlegt. In der etwa zwei Meter breiten Asphaltschicht, die nach den Arbeiten aufgebracht wurde, haben sich bereits Risse gebildet und neue Löcher. Jedes neue Loch, über das Lkws und Autos fahren, verursacht Lärm.

Zusätzlich zu der Verengung der Fahrbahn gilt hier tagsüber Tempo 30. Gefühlt würden aber alle Tempo 60 fahren, sagt eine Pendlerin, die diese Strecke täglich fährt. Geblitzt würde hier selten, trotz der angrenzender Kindertagesstätte. Auch das Fahrverbot für Lkws ab einem bestimmten Gewicht würde nicht kontrolliert, sagt Seeger. „Da hält sich keiner dran.“

Von der A7 auf die A49: Abkürzung für Lkw durch Fuldatal

Die Strecke wird von vielen Lkw als Abkürzung oder Umleitungsroute genutzt. Um von der A7 auf die A49 zu gelangen, wird sie sogar von der Abfahrt Hedemünden nach Warburg als Option bei Google Maps angegeben. Mit dem Vorteil, dass hier keine Maut fällig wird. Während der Bauarbeiten an der Landstraße zwischen Reinhardshagen und Veckerhagen war sie die kürzeste Umleitung. Umso erstaunlicher, dass die Gemeinde Fuldatal an dieser Stelle keinen fest installierten Blitzer hat. „Das wäre in der Tat sinnvoll“, sagt Michael Thöne, Fachbereichsleiter Allgemeine Verwaltung in Fuldatal. „Wir müssen uns da was einfallen lassen.“ Sporadische Geschwindigkeitsmessungen würden aber stattfinden, versichert Thöne.

Für die Instandsetzung der Kreisstraße ist Hessen Mobil zuständig. Auf Anfrage der HNA teilt Pressesprecher Horst Sinemus mit, dass es derzeit nur punktuelle Sanierungen gäbe (siehe Hintergrund), um die Verkehrssicherheit zu gewähren.

Hier befindet sich die Holzhäuser Straße in Wilhelmshausen

Für Achim Seeger ein schwacher Trost, auch wenn er weiß, dass die Straße derzeit nicht grundsaniert wird. „Ich will eigentlich nur, dass diese eine Delle da wegkommt“, sagt er mit Blick auf die Verengung vor seinem Haus. Damit er mal wieder länger als bis 4.30 Uhr schlafen kann.

