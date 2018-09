Grundschule Espenau: Kakerlaken wurden wohl aus Privathaus eingeschleppt

Espenau. Seit Donnerstag war die Grundschule in Espenau wegen eines Schabenbefalls geschlossen. Nun steht wahrscheinlich fest, woher das Ungeziefer stammt.

Gleich zwei Mal hatte der Kammerjäger die Grundschule Espenau gespritzt, um ganz sicher zu sein, dass auch alle Schaben durch das versprühte Gift umgekommen waren. Am Dienstag wurde nun den ganzen Tag von den Reinigungskräften des Landkreises die Schule geputzt und geschrubbt, damit ab Mittwoch endlich wieder der Unterricht losgehen kann. Gefahr besteht laut Kreispressesprecher Harald Kühlborn keine mehr.

Mittlerweile hat der Landkreis eine Vermutung, wie die Schaben in die Schule gelangt sind. „Uns lag ein Verdacht vor, dass es an anderer Stelle in Espenau noch Schädlingsbefall gibt und diesem Verdacht ist das Gesundheitsamt nachgegangen“, sagt Kühlborn. Bei einer Überprüfung durch das Gesundheitsamt sei ein erheblicher Befall mit Schädlingen in einem privaten Gebäudekomplex in Espenau festgestellt worden.

„Die Larven von Schaben können von den Kindern, die in dem Haus wohnen, unbemerkt mit in die Schule gebracht worden sein.“ In den Sommerferien hätten sich die Schabenlarven ungestört in der Schule vermehren können und so sei es zu dem Befall gekommen, der die Schulschließung und die professionelle Schädlingsbekämpfung erforderlich gemacht hätten, erklärt Kühlborn weiter.

Für die weiteren Schritte ist nun die Gemeinde verantwortlich. „Deswegen werden wir jetzt in Absprache mit dem Gesundheitsamt eine sofortige Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma anordnen“, sagt Espenaus Bürgermeister Carsten Strzoda. Danach werde die Liegenschaft weiter in regelmäßigen Abständen kontrolliert, um frühzeitig erneuten Fehlentwicklungen im Bereich Hygiene entgegenzuwirken.

Den Kindern der Grundschule Espenau hat die kurzzeitige Auszeit seit Donnerstagmittag, als die Schule geschlossen wurde, gar nichts ausgemacht. Sie wurden auf dem Schulhof und in der Turnhalle von Lehrern und Betreuungskräften beschäftigt, durften turnen, wandern und Apfelsaft pressen. „Das Team ist toll, alle haben mit angefasst“, sagt Schulleiterin Birgit Hinn. Die Eltern wurden von der Firma Rentokil mit Info-Material ausgestattet. Außerdem soll es nächste Woche eine Info-Veranstaltung geben, falls es weitere Nachfragen gebe, sagt Hinn.

Und dann gab es sogar noch Geschenke. Um sich für ihre Arbeit zu bedanken, übergaben die Schulkinder den Reinigungskräften gestern Mittag Blumen und Schokolade.