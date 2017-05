Baunatal. Ein großer Feuerwehreinsatz läuft aktuell am späten Abend in der Rostocker Straße in Baunatal-Großenritte. Dort brennt ein Wohn- und Geschäftshaus in Holzbauweise in voller Ausdehnung.

Menschen wurden bislang offenbar nicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Benachbarte Häuser wurden evakuiert.

+ © Hessennews.tv