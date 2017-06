Störungen bei der Telekom: Derzeit kein Anschluss in Helsa

Laut Telekom sind unter anderem Bewohner in der Ibachstraße, Berliner Straße, Alte Berliner Straße, Mozartstraße, Sudetenstraße, Beethoven Straße und Geranienweg von der Störung betroffen. Auch die Kindertagesstätte „Lossespatzen“ ist derzeit telefonisch nicht erreichbar. Wie viele Haushalte insgesamt betroffen sind, ist nicht bekannt.

„Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an der Störungsbeseitigung, werden aber voraussichtlich bis Ende der Woche dafür brauchen“, erklärt Telekom-Pressesprecherin Stefanie Halle. Die Ursache für die Störungen war schnell gefunden: „Über Pfingsten ist Wasser leider erneut in eine Muffe, ein technisches Verbindungsstück für das Hauptkabel, gelaufen.“ Vermutlich stammt das Wasser vom Unwetter in der vergangenen Woche. „Da Wasser kriecht, kann sich ein Schaden unter Umständen wesentlich später bemerkbar machen“, so Halle.