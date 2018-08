Kostbarkeiten lockten Besucher: Helsaer hat Museumsstücke verkauft

Helsa. Weil er sein Musik-, Radio- und Kinomuseum in Helsa zumachen muss, hat Werner Baus am Wochenende Filmplakate, Instrumente, Radios und viele andere Raritäten verkauft.

Aus der alten Musikbox aus den sechziger Jahren erschallt der Ohrwurm von Freddy Quinn „Junge, komm bald wieder“, ein älterer Herr dreht den Leierkasten und in einem Karton mit alten Filmplakaten wühlen zwei junge Leute und wundern sich über die seltsamen Filmtitel – Hochbetrieb herrschte am Wochenende bei Werner Baus in seinem Musik-, Radio- und Kinomuseum in Eschenstruth.

Bis Ende des Jahres wird noch (fast) alles verkauft, dann schließen sich nach acht Jahren die Pforten des Museums endgültig. Baus ist eine Institution, was Raritäten im Bereich Musik, Film und Kino betrifft. In seiner humorvollen Art kann er zu jedem Radio, Filmplakat und jeder Schallplatte eine Geschichte erzählen.

Von einigen hochwertigen und wertvollen Instrumenten will er sich aber nicht trennen. Umso mehr freut er sich, wenn Liebhaber und Sammler zu ihm kommen und jetzt auf dem „Flohmarkt“ in seinem Museum Kostbarkeiten entdecken und kaufen. So wie Barbara Arnold (56) aus Kassel, die für ihren Mann Uwe (55) schon mal ein Weihnachtsgeschenk gekauft hat: eine Lichterkette mit Musik.

Kleine Weihnachtsmänner hauen auf eine Glocke und dazu ertönen verschiedene Weihnachtslieder, die man vorher einstellen kann. „Es macht Krach, leuchtet und ist ein besonderer Gag“, freut sich Uwe Arnold, der zu Hause auch eine kleine Sammlung von alten Geräten aufbewahrt hat. „Hier im Museum findet man immer etwas“.

+ Nur in einem Filmmuseum: In dem Kinohit, der 1952 in Kassel gedreht wurde, spielte der Vater von Monika Jetting eine Statistenrolle. © Lutz Herzog

Auch Monika Jetting (77) aus Kassel hat etwas Besonderes gefunden – ein Filmplakat mit Geschichte. 1952 wurden am Rathaus in Kassel Szenen des Films „Meine Frau macht Dummheiten“ mit Georg Thomalla in der Hauptrolle, gedreht. „Ich war damals elf Jahre alt und ganz stolz auf meinen Vater, der eine kleine Statistenrolle in dem Film übernahm. Er wurde bestimmt genommen, weil er im richtigen Leben Polizist war“, erinnert sie sich. Werner Baus hat auch noch den Film im Archiv und will ihn für Jetting als Erinnerung digitalisieren.

Eine andere Erinnerung hat Petra Laudenbach-Wöckel aus Eiterhagen: „Meine Mutter war Platzanweiserin in verschiedenen Kasseler Kinos. Dazu gehörte auch das Verkaufen von Eiskonfekt vor Filmbeginn.“ Und im Museum findet sie einen alten Henkelkorb mit Eiskonfekt – allerdings leer.