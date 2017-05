Baum fiel in Kaufungen auf Tram-Strecke

Kaufungen. Vermutlich wegen der starken Regenfälle ist am Dienstagabend ein Baum auf die Gleise der Tram 4 gestürzt. Die KVG richtete einen Schienenersatzverkehr ein.

Wie die KVG gegen 17.30 Uhr per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurde die Strecke teilweise gesperrt. Bis in die Abendstunden fuhr die Tram 4 nur zwischen Kassel und Kaufungen-Papierfabrik, einige Bahnen fuhren bis Oberkaufungen. Zudem wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Der Baum war in Höhe der DRK-Klinik Kaufungen auf die Strecke gestürzt. Drei Bahnen mussten deshalb zwischen Helsa und DRK-Klinik stehen bleiben. „Sie haben allerdings Haltestellen erreicht, an denen die Fahrgäste aus der Straßenbahn aussteigen konnten“, so Hamdad. Ob eine Oberleitung beschädigt wurde, blieb bis Redaktionsschluss unklar.

