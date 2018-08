Fußball-Verbandsliga: Kaufungen und Eintracht Baunatal trennen sich 1:1

Kaufungen. Nach zwei grundverschiedenen Halbzeiten und Toren von Marlon Reith zum 0:1 sowie Niklas Schöttner zum Ausgleich nahmen beide Derbykontrahenten einen Punkt mit.

In den ersten 45 Minuten spielte vor 240 Zuschauern fast nur die Eintracht. Während die Kaufunger erst in der 38. Minute durch Nick Krug einen zaghaften Abschluss verzeichneten, hätten die Gäste höher führen können als nur 1:0. Beinahe hilfslos wirkten die Gastgeber bei den gegnerischen Angriffen. Sie bekamen das Mittelfeld nicht in den Griff, und leisteten sich im eigenen Strafraum viele Unsicherheiten und Unkonzentriertheiten.

So kamen die Baunataler immer wieder zu Gelegenheiten. Teils herausgespielt, teils nach Standards, die der überraschend als Innenverteidiger aufgebotene Christopher Löbel hereinbrachte. Wobei die Gäste beinah jedes Kopfballduell im Kaufunger Strafraum gewannen.

Die Führung der Eintracht glückte Marlon Reith. Nach einer weiteren Unaufmerksamkeit der Platzherren rollte ihm der Ball vor die Füße, und entschlossen schlenzte er ihn ins lange Eck (26.).

SVK-Trainer Jörg Müller schickte zur zweiten Hälfte Eugen Wagner für Erik Morozov auf den Platz. Die Gastgeber wirkten nun präsenter, während der GSV seine Linie verlor. Waren die ersten Chancen der Kaufunger noch Zufallsprodukte, so kreuzten sie bald immer gefährlicher im Strafraum der Eintracht auf.

Nach einem strammen Schuss von Cedric Dziabas, den Schlussmann Maurice Kraft an die Latte lenkte, schaltete Niklas Schöttner am schnellsten und köpfte zum Ausgleich ein (71.). Wenig später hatten die Gäste Glück, dass der Unparteiische nach Foul von Jan Kraus an Schöttner weiterlaufen ließ (75.). Stattdessen schickte er den Kaufunger Trainer Jörg Müller wegen eines harmlosen Kommentars hinter die Bande. Und bedachte Schöttner nach dem Abpfiff wegen Reklamierens mit Gelb-Rot.

„Unsere erste Halbzeit war eine Katastrophe. Wenn Baunatal es richtig gemacht hätte, wäre alles schon entschieden gewesen. Über den Kampf sind wir dann aber endlich ins Spiel gekommen“, sagte Jörg Müller.

Sein Kontrahent Thomas Kraus trauerte den ausgelassenen Gelegenheiten nach: „Da muss man was draus machen. In der zweiten Hälfte war es eine Kopfsache. Wir dachten wohl, wir spielen das so ein bisschen runter.“