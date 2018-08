Eine schrecklich schnelle Familie: Kaufunger haben Faible für Bobby-Cars

Kaufungen. Familie Purmann und Neußel ist im Bobby-Car-Fieber. Wir haben das Trio getroffen und uns erzählen lassen, wie sie zu dem ungewöhnlichen Sport gekommen sind.

Bobby-Cars, diese kleinen, roten Wägelchen? Ist das nicht nur was für Kleinkinder? Wer das glaubt, irrt gewaltig. Denn wenn Anna-Lina und Susanne Purmann und Carsten Neußel mit ihren Flitzern auf die Piste gehen, ist Tempo 45 und mehr ganz normal. Die drei starten heute und morgen bei den Hessischen Meisterschaften im Bobby-Car-Fahren in Kaufungen – Anna-Lina tritt in der Jugendklasse für 12- bis 16-Jährige an, Susanne in der Amateurklasse (ab 16 Jahre) und Carsten fährt in der Profiklasse (ab 18 Jahre) mit.

Doch wie kommt es, dass sich eine ganze Familie dem Wägelchen verschrieben hat? „Ich habe sie mit dem Bobby-Car-Fieber angesteckt“, sagt Carsten Neußel. „Es fing ganz harmlos und langsam an. 2012 habe ich das erste Rennen als Zuschauer gesehen, hier in Kaufungen“, sagt der 48-Jährige. „Mein erster Gedanke: Da muss ich mitmachen.“ Gesagt, getan: Für die nächsten Hessischen Bobby-Car-Meisterschaften 2014 in Kaufungen baute sich der Kfz-Mechaniker kurzerhand ein eigenes Bobby-Car. Denn wer in der Amateurklasse bei Rennen antreten will, darf auch mit Flitzern Marke Eigenbau starten, nach strengen Regeln bei Gewicht, Abmessungen und mehr.

+ Ist für das Rennen am Wochenende gerüstet: Anna-Lina Purmann. © Moritz Gorny Nach dem Kaufunger Rennen war es um Neußel endgültig geschehen: Bei einem anderen Lauf sah er Profi-Fahrern zu, die mit Tempo 95 unterwegs waren. „Die sind total bekloppt, das ist genau das Richtige für mich.“ Seitdem ist er jährlich mehrere Rennen gefahren, war sogar mal sechster der Weltrangliste in der Profiklasse ab 18 Jahre. Aktuell belegt er Platz 13. Susanne und Anna-Lina Purmann hat er mitgenommen zu einem Rennen und es dauerte nicht lange, da waren sie auch Feuer und Flamme: „Man leckt sofort Blut“, sagt Anna-Lina Purmann. Obwohl die 14-Jährige bei einem ihrer Rennläufe schwer stürzte – mit Tempo 60 – ist sie dem Bobby-Car-Sport treu geblieben: „Ich hatte zum Glück nur Prellungen und fahre jetzt mit etwas mehr Respekt“, sagt die Schülerin der IGS Kaufungen. Ihre Hartnäckigkeit hat sich schon ausgezahlt: Anna-Lina hat bereits zwei mal die bayerischen Meisterschaften in der Jugendklasse gewonnen.

Karacho-Kisten

Auch die 49-Jährige Susanne Purmann ist absolut begeistert von den Karacho-Kisten. „Wir werden zwar immer wieder von Freunden und Bekannten für unseren Sport belächelt“, sagt sie. Aber: „Wer einmal auf einem Bobby-Car gesessen hat, will das immer wieder.“

+ Pink statt Rot: Stolz präsentiert Susanne Purmann ein Bobby-Car-Modell nach ihren Wünschen. © Moritz Gorny

Aus einer fixen Idee ist mittlerweile ein gemeinsames Hobby der flotten Familie geworden: Mittlerweile haben sie acht Bobby-Cars – von den Standardausführungen der Marke Big bis hin zu selbstgebauten Megaflitzern. An mehreren Wochenenden im Jahr fahren die drei mit vollgepacktem Wohnmobil und den Flitzern ihren zu den Rennen.

An diesem Wochenende bleibt das Wohnmobil allerdings stehen. Stattdessen fahren sie auf der Freiheiter Straße vor heimischer Kulisse – und haben sogar andere Bobby-Car-Fahrer als Schlafgäste. Natürlich sind sie im Rennen Konkurrenten, „aber eigentlich ist es wie eine große Familie“, sagt Susanne Purmann.

Termin: Hessische Bobby-Car-Meisterschaften in Kaufungen

Kleine Flitzer erobern heute und morgen die Freiheiter Straße am Naturfreundehaus in Oberkaufungen: Es finden die Hessischen Meisterschaften im Bobby-Car-Fahren statt. Das Rennwochenende, das zum sechsten Mal von den Kaufunger Naturfreunden organisiert und ausgetragen wird, ist an sich schon besonderes Spektakel – mit Spaßrennen, an denen teils auch Profis teilnehmen. In diesem Jahr geht’s für die Professionellen aus Deutschland und näherer Umgebung allerdings um mehr: Sie können in einem Rennen Punkte für die Weltrangliste einheimsen. Aber auch Kinder und Jugendliche kommen auf ihre Kosten. Abseits der Piste soll es weitere Highlights inklusive Live-Musik geben.

Das Renn-Programm:

• Heute: 12 bis 14 Uhr: Jugendklasse (12 bis 16 Jahre); 14 bis 14.30 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Arnim Roß (SPD); 14.30 bis 18 Uhr: Amateurklasse (ab 16 Jahre); 18 bis 19 Uhr: Original-Bobby-Car-Rennen (ab 12 Jahre); 20 Uhr: Sommerfest „Rund um das Fahrerlager“

• Morgen: 10.30 bis 11.30 Uhr: Kinderklasse (3 bis 6 Jahre); 11.30 bis 12.30 Uhr: Kinderklasse (7 bis 9 Jahre), danach Siegerehrung der Fahrer der Altersgruppen auf der Bühne; 12.30 bis 13.30 Uhr: Kinderklasse (10 bis 12 Jahre), danach Siegerehrung der Fahrer aller Altersgruppen; 14 bis 17 Uhr: Profiklasse (ab 18 Jahre)

Anmeldungen, die unter www.lossetalhaus.de als PDF-Dateien heruntergeladen werden können, können an folgenden Orten abgegeben werden: Kellner’s Spielwelt, Leipziger Straße 465a; Coiffeur Gessner, Leipziger Straße 272 oder im Naturfreundehaus, Freiheiter Straße 47 bis 49. Anmeldungen sind aber auch am Tag der Rennen noch vor Ort möglich. Weitere Infos zum Bobby-Car-Sport gibt es bei Bobby-Car-Sport-Verband