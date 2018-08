Mit Nachtwächtern in die Kaufungen Geschichte eintauchen

Kaufungen. Wenn es langsam dämmerte, schlug über Jahrhunderte die Stunde des Nachtwächters: Er hielt Gesindel fern, begleitete Damen zu ihrer Haustür und warnte im Fall eines Feuers.

Natürlich hatte ein solcher Mann viele Geschichten zu erzählen, spannend, abenteuerlich und manchmal tragisch. In Kaufungen ist es auch heute noch so – zumindest wenn Willi Schaumberg für die Nachtwächterführungen seinen blau-grauen Mantel überwirft und Hellebarde, Horn und Laterne in die Hand nimmt. Besucher begeben sich dann mit dem 69-Jährigen auf eine Reise in die Vergangenheit – in die Zeit des Landgrafen, der Reformation und sogar weit davor.

„Ich erzähle aus dem Klosterleben und über die Anfänge der Kirche in Kaufungen.“

Petra Kellner

Was die Besucher genau erwartet, ist eigentlich geheim: „Wir wollen ja noch nicht alles verraten“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Aber ein paar Einblicke gibt’s dann doch: Zum Beispiel, dass die Führung durch den historischen Ortskern Oberkaufungens führt. Oder, dass Schaumberg nicht allein in eine Rolle schlüpft, sondern Petra Kellner (53) und Brigitte Grziwa (68) mit von der Partie sind. Kellner tritt als Kanonisse aus dem 13. Jahrhundert auf, mit edlem Gewand, verzierter Haube und natürlich einer Bibel.

Aus dem Klosterleben

„Ich erzähle aus dem Klosterleben und über die Anfänge der Kirche in Kaufungen“, sagt Kellner. „Und weil ich als Kanonisse kein Armutsgelübde abgelegt habe und heiraten darf, versuche ich, mir einen wohlhabenden Mann zu angeln.“ Schäkern und Humor gehören also auch dazu. „Und ich trete als Frau eines Müllers aus dem 15. Jahrhundert auf“, sagt Grziwa, mit Kleid, Haube, Schürze und Schultertuch. „Bei mir geht es um den Berufsstand des Müllers. Mein Mann wird ständig beschuldigt, zu betrügen, und Steine ins Brot zu backen, ums schwerer zu machen.“ Dass ihr das nicht schmeckt, ist klar. Auch nicht, dass ihr Mann schon seit Stunden nicht nach Hause gekommen ist.

„Wie wir drei zusammenkommen, darauf können die Besucher gespannt sein“, sagt Schaumberg. „Auf jeden Fall spielen Mundart und historische Gebäude eine Rolle.“ Man lernt unter anderem, dass Kaufungen einst neun Mühlen und zwei Brauereien hatte und der Ort ein wichtiger Handelsplatz war.

Angefangen haben die Führungen übrigens 2011 anlässlich der 1000-Jahr-Feier Kaufungens – ursprünglich in der Stiftskirche. Almut Weingart, ‘S Annchen, rief sie damals ins Leben, gemeinsam mit Kellner und Schaumberg. Als Weingart 2016 plötzlich starb, wurde Grziwa, die eng mit Weingart befreundet war, Teil der Nachtwächtergruppe. Damals und jetzt gilt: Jahreszahlen herunterzurattern ist nicht Sinn der Sache, sagen die drei, die am kommenden Freitag, 31. August, das nächste Mal ehrenamtlich in ihre Rollen schlüpfen. Dass sie sich die Ortsgeschichte dafür auch immer weiter erarbeiten, ist für sie ein absolutes Plus: „Man fühlt sich mehr mit dem Ort verbunden“, sagt Kellner. Information