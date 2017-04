Polizei stoppte Raser mit Tempo 200 auf B7 bei Kaufungen

Kaufungen. Ein 26-Jähriger ist in einem schwarzen Audi A 6 am Donnerstag mit Tempo 200 über die B7 zwischen Hessisch Lichtenau und Kaufungen gerast.

Eine Autofahrerin hatte den Raser in der Waldhofkurve bei Eschenstruth gesehen und alarmierte die Polizei. Der Fahrer soll laut Polizei mehrfach andere Autofahrer gefährlich und verbotenerweise überholt und eine rote Ampel überfahren haben. Nachdem er in Helsa eine rote Ampel überfuhr und in Richtung Kassel weiterraste, übersah er die Blitzanlage im Bereich des Helsaer Klärwerks.

Gegen 14 Uhr wurde der Raser auf der B7 bei Kaufungen von der Polizei gestoppt, bevor er an der Anschlussstelle Kassel-Ost auf die Autobahn auffahren konnte. Der Fahrer räumte ein, es sehr eilig gehabt zu haben, da er als selbstständiger Bauunternehmer dringende Termine einhalten musste. Aufgrund der verkehrsgefährdenden Fahrweise nahmen die Beamten den Fahrer mit zur Dienststelle. Dort ordnete die Staatsanwaltschaft Kassel eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro an.

Falls der Mann nicht zur Verhandlung erscheint, sollen so zumindest die Kosten für das Strafverfahren gedeckt sein. Zudem darf der Pole in Deutschland zunächst kein Auto steuern. Er muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und Geschwindigkeitsübertretungen verantworten.

Da der 26-Jährige von der Blitzeranlage bei Helsa erfasst worden ist, muss die Auswertung abgewartet werden, um die genaue Geschwindigkeitsübertretung festzustellen. Ob er auch in die Blitzeranlage bei Oberkaufungen gerast ist, kann noch nicht beantwortet werden.

Hinweise: Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 0561/91 00 zu melden.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa