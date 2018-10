Laute Schreie bei der Flucht: 16-Jährige aus Kaufungen sexuell belästigt 

Kaufungen. Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Mittwochabend auf dem Gelände der Gesamtschule Oberkaufungen eine 16-Jährige unsittlich berührt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Laut Polizei stieg das Opfer gegen 21.50 Uhr an der Haltestelle Gesamtschule Kaufungen an der Theodor-Heuss-Straße aus der Straßenbahn aus. Als die junge Frau von dort über das Schulgelände in Richtung Friedrich-Ebert-Straße ging, folgte ihr ein unbekannter Mann. Dieser soll sie im Bereich der dortigen Turnhalle plötzlich festgehalten und angefasst haben.

Die Jugendliche aus Kaufungen gab an, sich gewehrt zu haben, sodass der Täter von ihr abließ. Das Opfer flüchtete nach Angaben der Beamten laut schreiend vom Tatort und der Unbekannte rannte in Richtung Haltestelle davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter blieb ohne Erfolg.

Laut Angaben der Jugendlichen soll es sich bei dem Täter um einen vermutlich deutschen, etwa 35 bis 40 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann handeln. Er soll ein blaues Oberteil, dunkelblaue Jeans und eine Baumwollmütze getragen haben.

Hinweise an die Polizei: 0561/9100.

