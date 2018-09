Vier Cannabis-Plantagen betrieben: 41-Jähriger aus Reinhardshagen verurteilt

Kassel. Vier Cannabis-Plantagen hat ein 41-Jähriger aus Reinhardshagen betrieben - angeblich für den Eigenverbrauch. Bis seine Ex-Freundin ihn anzeigte.

Jetzt hat ihn das Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von vier Jahren verurteilt.

Außerdem muss der Mann 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und 4000 Euro Strafe bezahlen. Der Angeklagte nahm das Urteil sofort an.

Tatsächlich ist er damit auch ganz gut bedient, denn er hat eine ganze Latte einschlägiger Vorstrafen, auch wegen des Handels mit Betäubungsmitteln. Dies hatte Staatsanwältin Julia Beinroth auch diesmal angeklagt und eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten gefordert.

Der Angeklagte hatte auf seinem Grundstück vier Cannabis-Plantagen betrieben, die sich auf gutem technischen Niveau befanden und große Mengen Marihuana lieferten. Gutachter fanden in dem gebunkerten „Gras“ rund 15 Gramm des Wirkstoffes THC, etwa die doppelte Menge des Grenzwertes zur „nicht geringen Menge“.

Der Cannabis-Bauer gab an, das Marihuana ausschließlich für den Eigengebrauch gezogen zu haben, um es als unterstützende Medizin gegen die eigene Sucht und zur Förderung des Methadon-Programmes einzusetzen.

Exfreundin zeigte den Mann an

Ins Rollen gebracht hatte die ganze Geschichte die frühere Lebensgefährtin des Angeklagten, mit der er rund neun Jahre zusammen war und ein gemeinsames Kind hat. Sie hatte den 41-Jährigen angezeigt, ihn als Zeugin schwer belastet und zahlreicher weiterer Straftaten beschuldigt.

Im Jahr 2016, so Verteidigerin Petra Friedrichs (Göttingen) in ihrem Plädoyer, habe sich der Angeklagte von der Frau getrennt und nur ein Jahr später eine andere Frau geheiratet. Die Ex habe das nicht verkraftet und ihn gestalkt. Schließlich habe ihr Mandant ein gerichtliches Annäherungsverbot erwirkt.

Als Zeugin gab die Ex-Freundin vor Gericht an, der Angeklagte habe mit Marihuana gehandelt und monatlich rund 500 Euro Erlös damit erzielt.

Dies sahen Richterin Müller-Krohe und ihre Schöffen als möglich, aber nicht als zweifelsfrei erwiesen an. Der Zeugin attestierte die Richterin „erhebliche Belastungstendenzen“. Dies geschehe vor dem Hintergrund eines Verfahrens vor dem Familiengericht, in dem es um das Sorgerecht für das gemeinsame Kind gehe.

Nach dem Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ wurde der Mann daher nicht für den Handel mit Drogen verurteilt. Zudem gab die Richterin dem verheirateten, voll berufstätigen Mann eine günstige Sozialprognose – wenn er künftig die Finger von den Drogen lässt.