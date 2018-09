Ahmadiyya Gemeinde  startet Informations-Kampagne „Wir sind alle Deutschland“

Lädt wieder zum Tag der Offenen Moschee: Die Ahmadiyya Gemeinde öffnet wieder die Türen der Mahmud Moschee in der Graf-Haeseler-Straße in Niederzwehren, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Kreis Kassel. Angst nehmen, aufklären, Missverständnisse aus dem Weg räumen. Das ist das Ziel der Informations-Kampagne „Wir sind alle Deutschland“ der muslimischen Ahmadiyya Gemeinde, die heute offiziell gestartet ist.

„Wir möchten auf die Bürger zugehen und das Gespräch suchen“, erklärt Firaz Ahmad, Ansprechpartner der Gemeinde für die Aktion.

Durch Terroranschläge, die im Namen des Islam verübt werden, sei der Islam zu einer Religion geworden, die Angst verbreitet, sagt Imam Adil Khalid aus Frankfurt, der zum Start der Kampagne nach Kassel gereist ist. „Dieses negative Bild wollen wir aus der Welt schaffen, denn die Lehre des Islam ist vollkommen konträr zu solchen Aktionen.“

Statt übereinander zu reden, möchten die Mitglieder der Ahmadiyya Gemeinde mit ihren Mitmenschen ins Gespräch kommen. „Wir wollen Stellung nehmen als islamische Gemeinde“, sagt Firaz Ahmad. „Wir wollen zeigen, dass der Islam für ein Miteinander steht sowie für die Einheit aller Menschen.“ Es ginge darum, das Wir zu fördern.

Zum Start der Kampagne werden in den 152 Ortschaften des Landkreises Kassel Flyer verteilt, in denen sich die Gemeinde vorstellt. Am vergangenen Wochenende wurden bereits Flyer in der Kasseler Innenstadt verteilt, am kommenden Wochenende wollen die Gemeindemitglieder in Hofgeismar, Grebenstein und Bad Karlshafen ihre Informationsblätter verteilen. „Wir wollen jeden Haushalt erreichen“, sagt Ahmad.

+ Wollen über den Islam aufklären: Der Pressesprecher der Gemeinde Kassel, Atif Qayyum (von links), Imam Adil Khalid aus Frankfurt, Imam Naseem Sajid Ahmad (zuständig für den Landkreis Kassel) und Pressesprecher Firaz Ahmad. © Amira El Ahl

Außerdem will die Gemeinde in den kommenden Monaten Informations-Stände in sechs Kommunen des Landkreises aufbauen, wo sie mit Interessierten direkt ins Gespräch kommen will. Geplant sind Stände in Vellmar, Ihringshausen, Kassel, Baunatal und Hofgeismar. Die genauen Termine veröffentlicht die Gemeinde auf ihrer Webseite. Zudem ist für kommenden Samstag ein Vortrag in der Mahmud Moschee zum Thema „Gott im 21. Jahrhundert“ geplant.

Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde versteht sich als eine Reformgemeinde, die ihren Ursprung in Indien hat. Sie wird von einem Kalif genannten, spirituellen Oberhaupt geführt. Sie hat weltweit etwa zehn Millionen Anhänger in 200 Ländern. In Deutschland gibt es seit 1949 Gemeindezentren der Ahmadiyya. Es gibt circa 220 lokale Gemeinden mit 45 000 Mitgliedern und 50 Moscheen. Seit 2013 ist die Gemeinde als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Das Motto der Ahmadiyya Gemeinde lautet: „Liebe für alle, Hass für keinen.“ www.ahmadiyya.de