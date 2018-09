Arzt und DLRG raten zur Vorsicht: „Badeunfälle sind oft tödlich“

Kreis Kassel. Er war erst 47 Jahre alt, der Mann aus Kassel, der vor einer Woche nach einem Badeunfall in der Fulda bei Dennhausen gestorben ist.

Laut Polizei ist er nicht ertrunken. Sein Tod hatte medizinische Gründe. „Badeunfälle dieser Art sind bezogen auf die Gesamtheit medizinischer Notfälle selten, aber oft dramatisch und tödlich“, sagt Dr. Jörg Riekhof, Facharzt für Innere Medizin und Notfallmedizin aus Fuldabrück.

Das bestätigt auch die Polizeistatistik. Laut Pressesprecher Matthias Mänz ist in den Jahren 2016 und 2017 nur jeweils eine Person aus medizinischen Gründen in Gewässern von Stadt und Landkreis gestorben, 2018 war es ebenfalls bisher eine Person. Ein Mensch ist in diesem Jahr im Bugasee gestorben, allerdings, weil er ertrunken ist. Das zählt nicht zu den medizinischen Gründen.

„Es kann beim Badeunfall zu einer reflektorisch ausgelösten Kreislaufstörung kommen, also zum Herzstillstand und Tod.“ Das könne bei Hitze und fehlendem Abkühlen, kaltem Wasser, bei berauschten Personen sowie durch den Wasserdruck passieren.

„Durch die äußeren physikalischen und thermischen Reize auf den Körper kann es selbst beim gesunden Menschen zu plötzlichen, nicht zu kalkulierenden Wirkungen und Störungen des Kreislaufsystems kommen“, sagt Riekhof. Problematisch sei die Kälte des Wassers im Unterschied zur Körpertemperatur.

„Vor allem in offenen Gewässern kann es an tiefen Stellen deutlich kühler sein, als an flachen: Die Muskulatur neigt schneller zu Krämpfen, die Atmung ist beschleunigt, das Herz beginnt zu rasen. Für den Körper ist es eine Höchstleistung, die Temperatur in kalten Gewässern konstant zu halten.“

In Thermen zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, dass Menschen ihre Körper erst in der Sauna aufheizen und dann in ein sehr kaltes Becken steigen. Jörg Butterweck von der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft) in Baunatal sagt dazu: „Einem 35-Jährigen, der gesund und so etwas gewöhnt ist, wird das normalerweise nichts ausmachen.“ Das Risiko sei vor allem bei älteren und kranken Personen hoch.

Das bestätigt auch der Mediziner. „Chronisch Kranke, ältere Menschen und Personen mit kreislaufwirksamer Medikation, zum Beispiel Blutdrucktabletten oder Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen, sind besonders gefährdet“, sagt Riekhof. „Dieser Personenkreis sollte äußerst vorsichtig sein und mit dem Arzt über Gefahren sprechen.“

Laut DLRG-Zwischenbilanz sind in deutschen Gewässern in diesem Jahr bisher 279 Menschen ertrunken. 37 mehr als im Jahr davor. Die meisten Opfer verunglückten in offenen Gewässern wie Seen und Flüssen. Das Ertrinkungsrisiko an diesen Badestellen sei sehr hoch, da sie nicht bewacht werden. In Schwimmbädern starben im Vergleichszeitraum 19 Badegäste. Insgesamt seien Männer stärker gefährdet als Frauen.

Leichtsinn, Risikobereitschaft, Selbstüberschätzung und Alkoholgenuss seien die Hauptursachen, heißt es bei der DLRG.

Rubriklistenbild: © Jan Woitas/Archiv