Dürre in Nordhessen: Der Fulda im Kreis Kassel geht das Wasser aus

Kreis Kassel. Das Wasser in der Fulda wird immer weniger – bei Baunatal-Guntershausen ebenso wie im unteren Flusslauf der Fulda.

Längst liegen bei Guntershausen die Uferböschungen frei, teilweise ist sogar schon der Kies des Flussbetts zu sehen – ein fast surreales Bild.

Aktuell beträgt der Wasserstand der Fulda bei Guntershausen (laut Messstelle des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie) bei nur noch 93 Zentimetern. Normal werden dort 154 Zentimeter im langjährigen Mittel gemessen. Und es wird noch heftiger: In den nächsten Tagen wird der Wasserstand voraussichtlich noch einmal um über 20 Zentimeter auf dann 72 Zentimeter fallen.

Vor allem im Laufe des Mittwochs war der Pegel binnen weniger Stunden rapide nach unten gerutscht – von rund 125 auf gut 100 Zentimeter. Grund dafür ist, dass seit Dienstag die Wasserabgabe der Edertalsperre vom Wasser- und Schifffahrtsamt Hann. Münden deutlich herabgesenkt wurde.

„Mit Erreichen der 40 Millionen-Kubikmeter-Inhaltslinie im Edersee haben wir die Abgabe aus der Talsperre von 28 Kubikmeter Wasser pro Sekunde auf nur noch 6 Kubikmeter pro Sekunde reduziert“, sagt Katrin Urbisch, Amtsleiterin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) in Hann. Münden. Die Folge ist ein deutliches Herabsinken des Wasserstandes der Fulda im Bereich Kassel und auch der Weser. Zur Erinnerung: Die Edertalsperre dient in erster Linie dazu, den Wasserstand von Fulda und Weser zu regulieren. Sie wurde ursprünglich für diesen Zweck gebaut. Wegen der anhaltenden Dürre in diesem Jahr hat die Eder daher bereits viel Wasser abgeben müssen.

+ Rehbach und Scheid am Edersee bei Niedrigwasser: Das Foto entstand am gestrigen Donnerstag. © Archivbild: Thomas M eder

Dennoch: Urbitsch bleibt entspannt. „Der Edersee war auch schon mal leerer, zum Beispiel im Jahr 2003, in dem es eine ähnliche lang anhaltende Trockenheit gab“. Damals hätten die Pegelstände an Fulda und Weser noch einige Zentimeter unter den jetzigen Werten gelegen, „und das ganze fünf Tage lang“, sagt Urbitsch.

Wehre halten Pegel konstant

Während die niedrigen Wasserstände auf der Weser aktuell schon zu Einschränkungen der Güter- und Personenschifffahrt führen und auch die Wasserfläche des Edersees immer kleiner wird, wird sich für die Fulda im Bereich Kassel kaum etwas ändern. Grund sind vor allem Staustufen, die die Pegelstände in den aufgestauten Bereichen der Fulda nahezu konstant halten, weil unten immer nur so viel Wasser abgelassen wird wie oben einfließt – und das gilt nahezu für den gesamten Flusslauf der Fulda vom Steinwehr des Kasseler Wasserwerks, über das Walzenwehr in Kassel am Finkenherd bis hin zur Wehranlage bei Fuldatal-Wahnhausen. „Hier werden auch weiterhin Wassersportler und Bootsfahrer uneingeschränkt die Fulda nutzen können“, sagt Urbitsch.