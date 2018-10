So lief die Saison für die Freibäder im Kreis Kassel im Super-Sommer 2018

Kein seltenes Bild in diesem Jahr: Das Freibad in Lohfelden zählte knapp 78 000 Besucher.

Kreis Kassel. Wochenlang Temperaturen um die 30 Grad und dazu Sonne pur – der Sommer hatte es in diesem Jahr in sich. Das zog tausende Besucher mehr als im Vorjahr in die Freibäder im Kreis Kassel.

Wir haben uns bei den Bädern in der Region umgehört.

Freibad Obervellmar

32 000 Badegäste zählte das Freibad in Vellmar in diesem Jahr. 2017 kamen mit 12 600 Besuchern weniger als die Hälfte. „Ein sehr gutes Jahr“, sagt Hannah-Marie Otten, Mitarbeiterin der Stadt Vellmar und zuständig für die Bäder. Ausschlaggebend seien die heißen Temperaturen gewesen. Der stärkste Monat war mit 15 300 Besuchern der Juli. Im Juni kamen 4300 Besucher, im August waren es 9700. Wegen der vielen Besucher sei in diesem Jahr mehr Personal nötig gewesen, erklärt Karsten Milzarek-Staub, Leiter der Finanzverwaltung in Vellmar. Das bedeute mehr Kosten. Der heiße Sommer bringe also nicht automatisch mehr Gewinn ein.

Waldschwimmbad Fuldatal

„Es war ein sehr gutes Jahr für uns“, bilanziert Martin Knopp, Fachdienstleiter der Gemeinde Fuldatal. Das Waldschwimmbad verzeichnete ein Plus von 25 000 Besuchern im Vergleich zum Vorjahr. Von Anfang Mai bis September kamen über 60 000 Badegäste. Die Einnahmen werden sofort ins Bad investiert, schildert Knopp. „Man muss attraktiv bleiben.“ Zukünftige Projekte seien die Renovierung des Dachs und die Anschaffung einer neuen Rutsche.

Naturerlebnisbad Niestetal

Da im Naturerlebnisbad Niestetal der Eintritt frei ist, können keine genauen Besucherzahlen genannt werden. Das Bad sei jedoch gut besucht gewesen: „Das Wetter war in diesem Sommer fast durchgängig gut und warm. Es gab also keine Spitzenbesuchertage, wie in den Jahren davor. Die Besucheranzahl war dadurch auf die Saison mehr verteilt“, sagt Heike Pflüger von der Gemeinde Niestetal. Sanierungen seien wie jedes Jahr in der Planung, weitere Renovierungsbeschlüsse würden im Winter folgen.

Schwimmbad Wattenbach

Über rund 15 000 Besucher konnte sich das Waldschwimmbad Wattenbach in diesem Jahr freuen – fast doppelt so viele wie 2017. „Für 2018 muss berücksichtigt werden, dass wir zwei Wochen später geöffnet haben. Die Schallwasserbehälter mussten zuerst repariert werden“, merkt Gisela Gunert vom Förderverein des Waldschwimmbads an. Mit den Mehreinnahmen solle ein neuer Spielplatz gebaut werden.

Schwimmbad Helsa

Zwischen 12 000 und 13 000 Badegäste besuchten das Schwimmbad in Helsa. „Aufgrund von Dauerkarten, die einige Gäste haben, ist die Zahl nicht genau festlegbar“, äußerte sich Marga Korhöfer, Kassiererin des Schwimmbads. In diesem Jahr wurde im Vergleich zu den letzten Jahren mehr eingenommen. Dies käme der Renovierung der Pumpentechnik in dem relativ alten Bad zugute.

Freibad Lohfelden

Knapp 78 000 Besucher kamen in dieser Saison in das Freibad in Lohfelden. Im vergangenen Sommer waren es 43 000 Badegäste gewesen. „Wir haben definitiv mehr eingenommen“, schildert Dirk Greve, Zuständiger der Gemeinde Lohfelden für das Bad. Genaue Zahlen kann er nicht nennen. „Das Geld wollen wir in die Überwachungstechnik investieren, effizientere Pumpen anschaffen und möglicherweise eine neue Rutsche.“

AquA-Park Baunatal

Im Außenbereich des Aqua-Parks Baunatal suchten in den Sommermonaten 62 550 Badegäste eine Abkühlung. 2017 waren es 59 993 Besucher. Der Aqua-Park ist kein klassisches Freibad, sondern ein Bad mit Außenbereich. In der Sommersaison wird zusätzlich das Dach des Sportbads geöffnet. „Gewinnzahlen können wir erst mit dem Jahresabschluss nennen“, erklärt Stadtsprecherin Susanne Bräutigam.

Von Christopher Hess und Johanna Itter