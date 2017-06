A7 wird am Wochenende zwischen Kassel-Ost und Kassel-Mitte nachts gesperrt

Lückenschluss: Unser Bild zeigt die Bauarbeiten an der Lärmschutzwand der A7 zwischen der Anschlussstelle Kassel-Ost und dem Kreuz Kassel-Mitte.

Lohfelden/Kassel. Die A7 wird am Wochenende im Bereich zwischen der Anschlussstelle Kassel-Ost und dem Kreuz Kassel-Mitte gesperrt. Das teilt die Verkehrsbehörde Hessen Mobil mit.

Die Sperrungen erfolgen am Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, zwischen 2 und 3 Uhr.

Grund ist der Neubau der Lärmschutzwand im Zuge des achtstreifigen Ausbaus der A7 zwischen dem künftigen Autobahndreieck Kassel-Ost und dem Autobahndreieck Kassel-Süd. Gearbeitet wird an der über die A7 führende „Lindenkopfbrücke“. Sie verbindet Kassel und Lohfelden.

Bereits am Freitag, 9. Juni, wird ab 20 Uhr die erste Fahrspur in Fahrtrichtung Süden zwischen der AS Kassel-Ost und dem AK Kassel-Mitte für Vorarbeiten und den Aufbau des Schwerlastkranes gesperrt. Die Fahrspur muss voraussichtlich bis Sonntag um 12 Uhr gesperrt bleiben, da der Kran wieder abgebaut und die Baustelle geräumt werden muss.

Auf beiden Seiten der Brücke wird nach Angaben von Hessen Mobil jeweils ein Stahlfachwerkträger montiert. Beide Träger haben eine Länge von 60 Metern und ein Gewicht von 30 Tonnen. Die Bauteile dienen als Vorrichtung zur Befestigung von Lärmschutzwandelementen aus Acrylglas. Die Elemente bilden den Lückenschluss zu den Lärmschutzwänden an den Brückenwiderlagern der „Lindenkopfbrücke“ östlich und westlich der A7 und stellen damit eine geschlossene Abschirmung zur A7 für die Anlieger her.

+ Ausbau für den Lärmschutz: Die neue Wand entsteht zwischen dem Autobahndreieck Kassel-Ost und dem Autobahndreieck Kassel-Süd.

„Da die Träger über der Autobahn montiert werden, ist es aus Sicherheitsgründen unumgänglich, die A 7 während des Einschwenkens der Träger jeweils für eine Stunde vollständig zu sperren“, sagt Behördensprecher Horst Sinemus. Während der Sperrungen wird der Verkehr in Richtung Hannover ab dem AK Kassel-Mitte über die A 49 und die Bedarfsumleitung U 41 bis zur AS Kassel-Nord geführt.

Die Umleitung in Richtung Würzburg erfolgt ab der AS Kassel-Nord über die Dresdner Straße bis zur AS Kassel-Waldau der A 49 und weiter über die A 49 zum AK Kassel-Mitte.

Aufgrund der Montagearbeiten ist die Lindenkopfbrücke ab Freitagabend, 21.30 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 12 Uhr, ebenfalls gesperrt. Die Umleitung aus Lohfelden führt ab „Lindenkopfweg“ über den „Leipziger Weg“, den „Käseweg“ und den „Farmerweg“ nach Kassel. Aus Kassel führt die Umleitung ab „Steinbruchweg“ und „Unterer Käseweg“ über den „Lindenhöher Weg“ auf die Straße „Unter dem Steinbruch“ nach Lohfelden.