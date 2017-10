Autofahrer und Kehrmaschine stießen auf A49 zusammen

Lohfelden. Am Donnerstagmorgen ist es auf dem Autobahnzubringer der Autobahn 49 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einer Straßenkehrmaschine der Stadtreiniger gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, blieben die Fahrer beider Fahrzeuge, ein 54-Jähriger Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis und ein 63-Jähriger aus Kassel am Steuer der Kehrmaschine, unverletzt. Ein erheblicher Schaden entstand dennoch: Die Polizei schätzt ihn auf 10.000 Euro.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 4.30 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr der Angestellte der Stadtreiniger mit langsamer Fahrt am rechten Fahrbahnrand der Marie-Curie-Straße und lenkte an der Anschlussstelle Industriepark nach rechts in Fahrtrichtung Baunatal, um auch den Straßenrand des Zubringers zu reinigen.

Dort nahte von hinten der 54-Jährige mit seinem Ford, bemerkte offenbar die Kehrmaschine zu spät und krachte seitlich mit dieser zusammen. Während an der Kehrmaschine die Fahrerseite beschädigt wurde, entstand an seinem Wagen ein erheblicher Schaden an der Beifahrerseite.

